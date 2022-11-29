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Hollanda - Katar Canlı Maç Anlatımı
Hollanda, Jurrien Timber ile serbest vuruş kullanacak.
Katar takımında Abdulaziz Hatem faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Cody Gakpo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hollanda takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Virgil Van Dijk.
Katar takımında Assim Madibo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Memphis Depay.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hollanda adına Andries Noppert kullanacak.
Jurrien Timber, Homam Ahmed tarafından faulle durduruluyor. Hollanda, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Katar takımından Ismaeel Mohammed ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Katar takımından Abdelkarim Hassan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hollanda takımında Marten De Roon faul yapıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Katar adına Boualem Khoukhi kullanacak.
Ceza sahasının çaprazında Homam Ahmed, Denzel Dumfries tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Katar adına Homam Ahmed kullanacak.
Ismaeel Mohammed, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.
Davy Klaassen, gol pasını veren isim.
GOL! Cody Gakpo takımını öne geçiren golü atıyor.
Memphis Depay ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Abdelkarim Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Katar, Akram Afif ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Akram Afif ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Akram Afif ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Katar, Akram Afif ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Homam Ahmed ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Katar takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdelkarim Hassan geçiyor.
Hollanda takımında Denzel Dumfries faul yapıyor.
Hollanda takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jurrien Timber geçiyor.
Katar takımında Homam Ahmed orta saha çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Davy Klaassen, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hollanda, Cody Gakpo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Katar takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Boualem Khoukhi geçiyor.
Memphis Depay - Pedro Miguel mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Katar lehine faul kararı veriyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Cody Gakpo
Hollanda takımından Cody Gakpo sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cody Gakpo ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Denzel Dumfries ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Memphis Depay ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hollanda takımından Frenkie De Jong şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahasında Memphis Depay topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Hollanda takımından Daley Blind ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Akram Afif, Denzel Dumfries tarafından faulle durdurulduğu için Katar serbest vuruş kullanacak.
Katar takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulaziz Hatem geçiyor.
Akram Afif rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Katar, Akram Afif ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hollanda takımında Daley Blind faul yapıyor.
Katar, Meshaal Barsham ile serbest vuruş kullanacak.
Homam Ahmed, Davy Klaassen tarafından faulle durdurulduğu için Katar serbest vuruş kullanacak.
Cody Gakpo rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bu dakikada Hollanda takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Daley Blind
Hollanda takımından Daley Blind tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hassan Al-Haydos, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.
Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Denzel Dumfries için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Bu dakikada Hollanda takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Memphis Depay
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.