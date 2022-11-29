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Stadyum Al Bayt Stadium Hakem Bakary Papa Gassama Maç Saati 29 Kasım 18:00
45'
1 0
Hollanda
Hollanda
Katar
Katar
Cody Gakpo 26'

Canlı Maç Anlatımı Hollanda - Katar Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda, Jurrien Timber ile serbest vuruş kullanacak.

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    44'
    Faul | Katar

    Katar takımında Abdulaziz Hatem faul yapıyor.

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    41'
    Ofsayt | Hollanda

    Rakip ceza sahasının yayında Cody Gakpo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    39'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Virgil Van Dijk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Katar

    Katar takımında Assim Madibo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Memphis Depay.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Hollanda

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hollanda adına Andries Noppert kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Katar

    Jurrien Timber, Homam Ahmed tarafından faulle durduruluyor. Hollanda, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Katar takımından Ismaeel Mohammed ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Katar takımından Abdelkarim Hassan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Marten De Roon faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Katar

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Katar adına Boualem Khoukhi kullanacak.

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    32'
    Faul | Hollanda

    Ceza sahasının çaprazında Homam Ahmed, Denzel Dumfries tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Katar

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Katar adına Homam Ahmed kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Katar

    Ismaeel Mohammed, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.

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    26'
    Asist | Hollanda

    Davy Klaassen, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Gooolll | Hollanda

    GOL! Cody Gakpo takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Hollanda

    Memphis Depay ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Katar

    Abdelkarim Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Katar

    Katar, Akram Afif ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Akram Afif ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Akram Afif ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Katar

    Katar, Akram Afif ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Homam Ahmed ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Katar

    Katar takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdelkarim Hassan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Denzel Dumfries faul yapıyor.

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    20'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jurrien Timber geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Elle Oynama | Katar

    Katar takımında Homam Ahmed orta saha çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Hollanda

    Ceza sahası içinde topla buluşan Davy Klaassen, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Hollanda

    Hollanda, Cody Gakpo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Katar

    Katar takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Boualem Khoukhi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Hollanda

    Memphis Depay - Pedro Miguel mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Katar lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Hollanda

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Cody Gakpo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Hollanda

    Hollanda takımından Cody Gakpo sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Hollanda

    Cody Gakpo ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Hollanda

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Denzel Dumfries ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Hollanda

    Memphis Depay ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Hollanda

    Hollanda takımından Frenkie De Jong şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Hollanda

    Ceza sahasında Memphis Depay topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Hollanda

    Hollanda takımından Daley Blind ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Hollanda

    Akram Afif, Denzel Dumfries tarafından faulle durdurulduğu için Katar serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Katar

    Katar takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulaziz Hatem geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Katar

    Akram Afif rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Katar

    Katar, Akram Afif ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Daley Blind faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Katar

    Katar, Meshaal Barsham ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Hollanda

    Homam Ahmed, Davy Klaassen tarafından faulle durdurulduğu için Katar serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Hollanda

    Cody Gakpo rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Hollanda

    Bu dakikada Hollanda takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Daley Blind

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Hollanda

    Hollanda takımından Daley Blind tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Katar

    Hassan Al-Haydos, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Hollanda

    Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Denzel Dumfries için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Hollanda

    Bu dakikada Hollanda takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Memphis Depay

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Hollanda Katar Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hollanda Hollanda
0 0 %
Katar Katar
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
7
1
Kurtarış
2
1
Korner
2
2
Faul
7
4
Ofsayt
4
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hollanda Katar Maç Kadroları

Hollanda Hollanda İlk 11

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Katar Katar İlk 11

Teknik Direktör: Felix Sanchez

Hollanda Hollanda Yedekler

Katar Katar Yedekler

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