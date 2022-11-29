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Stadyum Khalifa Stadium Hakem Clement Turpin Maç Saati 29 Kasım 18:00
42'
0 0
Ekvador
Ekvador
Senegal
Senegal

Canlı Maç Anlatımı Ekvador - Senegal Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Senegal takımından Idrissa Gueye sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ismail Jakobs geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Pathe Ciss altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Ekvador

    Youssouf Sabaly, Pervis Estupinan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kalidou Koulibaly.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Ekvador

    Ekvador takımında Michael Estrada faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador, Hernan Galindez ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Elle Oynama | Senegal

    Idrissa Gueye topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Kalidou Koulibaly geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Ekvador

    Michael Estrada – Kalidou Koulibaly mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Senegal lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Senegal

    Iliman Ndiaye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Gonzalo Plata ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Senegal adına Abdou Diallo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Ekvador

    Ekvador takımında Gonzalo Plata faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Senegal takımından Abdou Diallo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Senegal

    Pape Gueye tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Ismail Jakobs ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Senegal

    Senegal, Ismail Jakobs ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Senegal

    Ismaila Sarr ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Senegal

    Senegal takımında Ismaila Sarr faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdou Diallo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Ekvador

    Ekvador takımında Pervis Estupinan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Pape Gueye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Ismail Jakobs ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Senegal

    Senegal, Ismail Jakobs ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Senegal

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Senegal adına Kalidou Koulibaly kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hernan Galindez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Elle Oynama | Senegal

    Penaltı!. Hakem, Ismaila Sarr tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Ekvador

    Michael Estrada – Youssouf Sabaly mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Senegal lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Senegal

    Senegal, Abdou Diallo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Ekvador

    Ismaila Sarr, Angelo Preciado tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Senegal takımından Pape Gueye ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Gonzalo Plata ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Senegal takımından Iliman Ndiaye şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Ekvador

    Ekvador takımından Enner Valencia şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Angelo Preciado ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Senegal takımından Iliman Ndiaye ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Senegal

    Idrissa Gueye ile Senegal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Idrissa Gueye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Senegal

    Senegal takımından Ismaila Sarr çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Ekvador

    Ekvador takımından Enner Valencia çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Enner Valencia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Senegal

    Senegal takımında Idrissa Gueye faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Senegal takımından Boulaye Dia şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdou Diallo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Elle Oynama | Ekvador

    Hakem, Angelo Preciado tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Senegal

    Sağ çaprazdan Iliman Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Senegal

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Ismaila Sarr topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Ceza sahası içinde topla buluşan Idrissa Gueye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Ekvador

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Angelo Preciado – Ismaila Sarr mücadelesinde hakem Clement Turpin, Senegal lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Senegal

    Senegal takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Iliman Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Ekvador Senegal Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Ekvador Ekvador
0 0 %
Senegal Senegal
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
8
Kurtarış
1
0
Korner
0
3
Faul
11
4
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Ekvador Senegal Maç Kadroları

Ekvador Ekvador İlk 11

Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Senegal Senegal İlk 11

Teknik Direktör: Aliou Cisse

Ekvador Ekvador Yedekler

Senegal Senegal Yedekler

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