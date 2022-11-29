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Ekvador - Senegal Canlı Maç Anlatımı
Senegal takımından Idrissa Gueye sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ismail Jakobs geçiyor.
Pathe Ciss altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Youssouf Sabaly, Pervis Estupinan tarafından faule maruz kalıyor.
Senegal takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kalidou Koulibaly.
Ekvador takımında Michael Estrada faul yapıyor.
Ekvador, Hernan Galindez ile serbest vuruş kullanacak.
Idrissa Gueye topa eliyle müdahale ediyor.
Senegal takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Kalidou Koulibaly geçiyor.
Michael Estrada – Kalidou Koulibaly mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Senegal lehine faul kararı veriyor.
Iliman Ndiaye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Ekvador takımından Gonzalo Plata ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Senegal takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Senegal adına Abdou Diallo kullanacak.
Ekvador takımında Gonzalo Plata faul yapıyor.
Senegal takımından Abdou Diallo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Pape Gueye tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ismail Jakobs ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Senegal, Ismail Jakobs ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ismaila Sarr ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Senegal takımında Ismaila Sarr faul yapıyor.
Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdou Diallo geçiyor.
Ekvador takımında Pervis Estupinan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Pape Gueye.
Ismail Jakobs ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Senegal, Ismail Jakobs ile köşe vuruşu kullanıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Senegal adına Kalidou Koulibaly kullanacak.
Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hernan Galindez.
Penaltı!. Hakem, Ismaila Sarr tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Michael Estrada – Youssouf Sabaly mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Senegal lehine faul kararı veriyor.
Senegal, Abdou Diallo ile serbest vuruş kullanacak.
Ismaila Sarr, Angelo Preciado tarafından faule maruz kalıyor.
Senegal takımından Pape Gueye ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ekvador takımından Gonzalo Plata ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Senegal takımından Iliman Ndiaye şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ekvador takımından Enner Valencia şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ekvador takımından Angelo Preciado ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Senegal takımından Iliman Ndiaye ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Idrissa Gueye ile Senegal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Idrissa Gueye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Senegal takımından Ismaila Sarr çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ekvador takımından Enner Valencia çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Enner Valencia.
Senegal takımında Idrissa Gueye faul yapıyor.
Senegal takımından Boulaye Dia şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Senegal takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdou Diallo geçiyor.
Hakem, Angelo Preciado tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Sağ çaprazdan Iliman Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Ismaila Sarr topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Idrissa Gueye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Angelo Preciado – Ismaila Sarr mücadelesinde hakem Clement Turpin, Senegal lehine faul kararı veriyor.
Senegal takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Iliman Ndiaye.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.