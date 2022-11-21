SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Ahmed bin Ali Stadium Hakem Abdulrahman Al Jassim Maç Saati 21 Kasım 22:00
6'
0 0
A.B.D.
A.B.D.
Galler
Galler

Canlı Maç Anlatımı A.B.D. - Galler Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | A.B.D.

    Christian Pulisic ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Christian Pulisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    A.B.D. takımından Christian Pulisic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | A.B.D.

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu A.B.D. adına Christian Pulisic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    Christian Pulisic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Galler

    Christian Pulisic, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Joe Rodon tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

A.B.D. Galler Maç İstatistikleri

Topla Oynama
A.B.D. A.B.D.
0 0 %
Galler Galler
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

A.B.D. Galler Maç Kadroları

A.B.D. A.B.D. İlk 11

Teknik Direktör: Gregg Berhalter

Galler Galler İlk 11

Teknik Direktör: Robert Page

A.B.D. A.B.D. Yedekler

Galler Galler Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.