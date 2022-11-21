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A.B.D. - Galler Canlı Maç Anlatımı
Christian Pulisic ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Christian Pulisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
A.B.D. takımından Christian Pulisic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu A.B.D. adına Christian Pulisic kullanacak.
Christian Pulisic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Christian Pulisic, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Joe Rodon tarafından faulle durduruluyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.