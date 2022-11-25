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Stadyum Ahmed bin Ali Stadium Hakem Mario Alberto Escobar Maç Saati 25 Kasım 13:00
34'
0 0
Galler
Galler
İran
İran
16' Ali Gholizadeh

Canlı Maç Anlatımı Galler - İran Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    İsabetsiz Orta | İran

    İran takımından Ramin Rezaeian sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Galler

    Aaron Ramsey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    32'
    Frikik | Galler

    Galler takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Ramsey geçiyor.

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    31'
    Faul | İran

    İran takımında Saeid Ezatolahi faul yapıyor.

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    29'
    İsabetli Şut | Galler

    Gareth Bale, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Hossein Hosseini kurtarıyor.

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    26'
    Faul | İran

    İran takımında Ali Gholizadeh faul yapıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | İran

    Sardar Azmoun penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Frikik | İran

    İran takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramin Rezaeian.

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    22'
    Faul | Galler

    Ramin Rezaeian, Ethan Ampadu tarafından faulle durdurulduğu için İran serbest vuruş kullanacak.

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    22'
    Frikik | Galler

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galler adına Ben Davies kullanacak.

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    22'
    Faul | İran

    Ben Davies, Ali Gholizadeh tarafından faulle durduruluyor. Galler, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Engellenen Şut | İran

    İran takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmad Nourollahi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Galler

    Galler takımından Harry Wilson sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Galler

    Galler, Harry Wilson ile serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | İran

    Gareth Bale, Milad Mohammadi tarafından faulle durduruluyor.

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    16'
    Ofsayt | İran

    Hakem Mario Escobar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ali Gholizadeh için kaldırdı.

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    12'
    İsabetli Şut | Galler

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kieffer Moore, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Hossein Hosseini kurtarıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Galler

    Galler takımından Connor Roberts sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Galler

    Galler takımından Aaron Ramsey sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Galler

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Galler takımında Aaron Ramsey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | İran

    Sardar Azmoun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wayne Hennessey kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | İran

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ali Gholizadeh ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | İran

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Milad Mohammadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Galler

    Neco Williams, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'
    Faul | Galler

    Galler takımında Ethan Ampadu faul yapıyor. Galler yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Saeid Ezatolahi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galler İran Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galler Galler
0 0 %
İran İran
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
2
Korner
0
0
Faul
3
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galler İran Maç Kadroları

Galler Galler İlk 11

Teknik Direktör: Robert Page

İran İran İlk 11

Teknik Direktör: Carlos Queiroz

Galler Galler Yedekler

İran İran Yedekler

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