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Galler - İran Canlı Maç Anlatımı
İran takımından Ramin Rezaeian sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aaron Ramsey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galler takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Ramsey geçiyor.
İran takımında Saeid Ezatolahi faul yapıyor.
Gareth Bale, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Hossein Hosseini kurtarıyor.
İran takımında Ali Gholizadeh faul yapıyor.
Sardar Azmoun penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İran takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramin Rezaeian.
Ramin Rezaeian, Ethan Ampadu tarafından faulle durdurulduğu için İran serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galler adına Ben Davies kullanacak.
Ben Davies, Ali Gholizadeh tarafından faulle durduruluyor. Galler, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İran takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmad Nourollahi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Galler takımından Harry Wilson sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galler, Harry Wilson ile serbest vuruş kullanacak.
Gareth Bale, Milad Mohammadi tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Mario Escobar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ali Gholizadeh için kaldırdı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kieffer Moore, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Hossein Hosseini kurtarıyor.
Galler takımından Connor Roberts sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galler takımından Aaron Ramsey sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Galler takımında Aaron Ramsey faul yapıyor.
Sardar Azmoun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wayne Hennessey kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ali Gholizadeh ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Milad Mohammadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Neco Williams, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galler takımında Ethan Ampadu faul yapıyor. Galler yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Saeid Ezatolahi.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.