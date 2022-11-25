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İngiltere - A.B.D. Canlı Maç Anlatımı
A.B.D. takımından Timothy Weah ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İngiltere takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Harry Maguire.
A.B.D. takımında Sergino Dest faul yapıyor.
Christian Pulisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Christian Pulisic ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu İngiltere adına John Stones kullanacak.
A.B.D. takımında Christian Pulisic ceza sahasının dışında topu eliyle kontrol ediyor.
Rakip ceza sahası önünden Mason Mount ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İngiltere, Bukayo Saka ile serbest vuruş kullanacak.
Kieran Trippier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
A.B.D. takımında Walker Zimmerman faul yapıyor.
A.B.D., Christian Pulisic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
İngiltere takımından Kieran Trippier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İngiltere, Harry Maguire ile serbest vuruş kullanacak.
A.B.D. takımında Weston Mckennie faul yapıyor.
A.B.D. takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tim Ream.
İngiltere takımında John Stones faul yapıyor.
Yunus Musah, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.
A.B.D. takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tim Ream geçiyor.
İngiltere takımında Kieran Trippier faul yapıyor.
Weston Mckennie altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
A.B.D. takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu A.B.D. adına Tim Ream kullanacak.
Tyler Adams, Mason Mount tarafından faulle durdurulduğu için A.B.D. yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sergino Dest ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sergino Dest ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İngiltere takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Kieran Trippier geçiyor.
Yunus Musah ile Jude Bellingham arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Yunus Musah. Taç çizgisine yakın bir bölgede İngiltere takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İngiltere takımından Luke Shaw sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bukayo Saka ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mason Mount şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İngiltere takımından John Stones tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İngiltere, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Harry Kane, Yunus Musah tarafından faulle durduruluyor. İngiltere, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
İngiltere takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kieran Trippier geçiyor.
İngiltere takımında Luke Shaw faul yapıyor.
A.B.D. takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Weston Mckennie.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.