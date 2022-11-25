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Stadyum Al Bayt Stadium Hakem Jesus Valenzuela Saez Maç Saati 25 Kasım 22:00
40'
0 0
İngiltere
İngiltere
A.B.D.
A.B.D.

Canlı Maç Anlatımı İngiltere - A.B.D. Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    A.B.D. takımından Timothy Weah ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | İngiltere

    İngiltere takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Harry Maguire.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | A.B.D.

    A.B.D. takımında Sergino Dest faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    Christian Pulisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | A.B.D.

    Christian Pulisic ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | İngiltere

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu İngiltere adına John Stones kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Elle Oynama | A.B.D.

    A.B.D. takımında Christian Pulisic ceza sahasının dışında topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | İngiltere

    Rakip ceza sahası önünden Mason Mount ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | İngiltere

    İngiltere, Bukayo Saka ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | İngiltere

    Kieran Trippier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | A.B.D.

    A.B.D. takımında Walker Zimmerman faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    | A.B.D.

    A.B.D., Christian Pulisic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | İngiltere

    İngiltere takımından Kieran Trippier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | İngiltere

    İngiltere, Harry Maguire ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | A.B.D.

    A.B.D. takımında Weston Mckennie faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | A.B.D.

    A.B.D. takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tim Ream.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | İngiltere

    İngiltere takımında John Stones faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | A.B.D.

    Yunus Musah, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | A.B.D.

    A.B.D. takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tim Ream geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | İngiltere

    İngiltere takımında Kieran Trippier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Weston Mckennie altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | A.B.D.

    A.B.D. takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu A.B.D. adına Tim Ream kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | İngiltere

    Tyler Adams, Mason Mount tarafından faulle durdurulduğu için A.B.D. yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sergino Dest ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sergino Dest ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | İngiltere

    İngiltere takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Kieran Trippier geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | A.B.D.

    Yunus Musah ile Jude Bellingham arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Yunus Musah. Taç çizgisine yakın bir bölgede İngiltere takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | İngiltere

    İngiltere takımından Luke Shaw sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | İngiltere

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bukayo Saka ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    Mason Mount şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    İngiltere takımından John Stones tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | İngiltere

    İngiltere, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | İngiltere

    Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | A.B.D.

    Harry Kane, Yunus Musah tarafından faulle durduruluyor. İngiltere, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | İngiltere

    İngiltere takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kieran Trippier geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | İngiltere

    İngiltere takımında Luke Shaw faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | A.B.D.

    A.B.D. takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Weston Mckennie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İngiltere A.B.D. Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İngiltere İngiltere
0 0 %
A.B.D. A.B.D.
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
4
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İngiltere A.B.D. Maç Kadroları

İngiltere İngiltere İlk 11

Teknik Direktör: Gareth Southgate

A.B.D. A.B.D. İlk 11

Teknik Direktör: Gregg Berhalter

İngiltere İngiltere Yedekler

A.B.D. A.B.D. Yedekler

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