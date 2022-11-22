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Arjantin - Suudi Arabistan Canlı Maç Anlatımı
Suudi Arabistan takımında Saleh Al-Shehri faul yapıyor.
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Angel Di Maria
Rakip yarı alanın ortalarında Lionel Messi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Papu Gomez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Papu Gomez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sağ çaprazdan Abdulelah Al-Malki ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saud Abdulhamid ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Suudi Arabistan, Salman Al-Faraj ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Arjantin takımında Papu Gomez faul yapıyor.
GOL! Lionel Messi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Suudi Arabistan takımında Mohamed Kanno faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lionel Messi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lionel Messi ile Arjantin takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Arjantin adına Lionel Messi kullanacak.
Suudi Arabistan takımında Abdulelah Al-Malki faul yapıyor.
Suudi Arabistan takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulelah Al-Malki geçiyor.
Hakem, Leandro Paredes tarafından orta yuvarlağa yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Arjantin takımından Lionel Messi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.