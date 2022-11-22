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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Slavko Vincic Maç Saati 22 Kasım 13:00
26'
1 0
Arjantin
Arjantin
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Lionel Messi (P) 10'

Canlı Maç Anlatımı Arjantin - Suudi Arabistan Canlı Maç Anlatımı

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    25'
    Faul | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımında Saleh Al-Shehri faul yapıyor.

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    24'
    Ofsayt | Arjantin

    Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Angel Di Maria

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    22'
    Ofsayt | Arjantin

    Rakip yarı alanın ortalarında Lionel Messi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    21'
    Ofsayt | Arjantin

    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Papu Gomez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Arjantin

    Papu Gomez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    Ofsayt | Arjantin

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Suudi Arabistan

    Sağ çaprazdan Abdulelah Al-Malki ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Suudi Arabistan

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saud Abdulhamid ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan, Salman Al-Faraj ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Arjantin

    Arjantin takımında Papu Gomez faul yapıyor.

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    10'
    Penaltı Golü | Arjantin

    GOL! Lionel Messi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    7'
    Faul | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımında Mohamed Kanno faul yapıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lionel Messi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Korner | Arjantin

    Lionel Messi ile Arjantin takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Frikik | Arjantin

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Arjantin adına Lionel Messi kullanacak.

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    4'
    Faul | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımında Abdulelah Al-Malki faul yapıyor.

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    4'
    Frikik | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulelah Al-Malki geçiyor.

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    3'
    Elle Oynama | Arjantin

    Hakem, Leandro Paredes tarafından orta yuvarlağa yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    2'
    İsabetli Şut | Arjantin

    Arjantin takımından Lionel Messi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Arjantin Suudi Arabistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arjantin Arjantin
0 0 %
Suudi Arabistan Suudi Arabistan
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
2
4
Ofsayt
4
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Arjantin Suudi Arabistan Maç Kadroları

Arjantin Arjantin İlk 11

Teknik Direktör: Lionel Scaloni

Suudi Arabistan Suudi Arabistan İlk 11

Teknik Direktör: Herve Renard

Arjantin Arjantin Yedekler

Suudi Arabistan Suudi Arabistan Yedekler

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