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Stadyum Stadium 974 Hakem Chris Beath Maç Saati 22 Kasım 19:00
38'
0 0
Meksika
Meksika
Polonya
Polonya

Canlı Maç Anlatımı Meksika - Polonya Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sol çaprazdan Jesus Gallardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexis Vega ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    30'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    30'
    Frikik | Polonya

    Polonya, Piotr Zielinski ile serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    Faul | Meksika

    Meksika takımında Jorge Sanchez faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Meksika

    Meksika takımında Jorge Sanchez, sarı kart görüyor.

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    28'
    Elle Oynama | Meksika

    Jesus Gallardo topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Wojciech Szczesny geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Polonya

    Polonya takımında Grzegorz Krychowiak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edson Alvarez geçiyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Meksika

    Meksika takımından Alexis Vega şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Meksika

    Meksika, Jorge Sanchez ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Polonya

    Hirving Lozano, Bartosz Bereszynski tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Szymanski.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Meksika

    Meksika takımında Jorge Sanchez faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Polonya

    Polonya, Wojciech Szczesny ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Meksika

    Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Grzegorz Krychowiak, Henry Martin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hirving Lozano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sağ çaprazdan Hirving Lozano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    Ofsayt | Meksika

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Jorge Sanchez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    17'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexis Vega geçiyor.

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    17'
    Faul | Polonya

    Matthew Cash ile Alexis Vega arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Matthew Cash. Taç çizgisine yakın bir bölgede Meksika takımı oyuna başlayacak.

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    14'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jesus Gallardo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Elle Oynama | Polonya

    Polonya takımında Kamil Glik orta yuvarlağa yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Meksika

    Hector Moreno için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Meksika

    Alexis Vega ile Meksika takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexis Vega ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Polonya

    Polonya, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Polonya takımından Piotr Zielinski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Polonya

    Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Polonya takımından Piotr Zielinski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Polonya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    7'
    Korner | Polonya

    Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Meksika

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Meksika adına Luis Chavez kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Polonya

    Luis Chavez, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Robert Lewandowski tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Meksika

    Nicola Zalewski, Hirving Lozano tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Polonya

    Polonya takımında Piotr Zielinski faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jesus Gallardo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Polonya

    Polonya takımında Jakub Kaminski faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Hector Moreno.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Guillermo Ochoa geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Meksika Polonya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Meksika Meksika
0 0 %
Polonya Polonya
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
3
Faul
5
7
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Meksika Polonya Maç Kadroları

Meksika Meksika İlk 11

Teknik Direktör: Gerardo Martino

Polonya Polonya İlk 11

Teknik Direktör: Czeslaw Michniewicz

Meksika Meksika Yedekler

Polonya Polonya Yedekler

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