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Meksika - Polonya Canlı Maç Anlatımı
Sol çaprazdan Jesus Gallardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexis Vega ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya, Piotr Zielinski ile serbest vuruş kullanacak.
Meksika takımında Jorge Sanchez faul yapıyor.
Meksika takımında Jorge Sanchez, sarı kart görüyor.
Jesus Gallardo topa eliyle müdahale ediyor.
Polonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Wojciech Szczesny geçiyor.
Polonya takımında Grzegorz Krychowiak faul yapıyor.
Meksika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edson Alvarez geçiyor.
Meksika takımından Alexis Vega şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Meksika, Jorge Sanchez ile serbest vuruş kullanacak.
Hirving Lozano, Bartosz Bereszynski tarafından faule maruz kalıyor.
Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Szymanski.
Meksika takımında Jorge Sanchez faul yapıyor.
Polonya, Wojciech Szczesny ile serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Grzegorz Krychowiak, Henry Martin tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hirving Lozano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Hirving Lozano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Jorge Sanchez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Meksika takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexis Vega geçiyor.
Matthew Cash ile Alexis Vega arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Matthew Cash. Taç çizgisine yakın bir bölgede Meksika takımı oyuna başlayacak.
Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jesus Gallardo.
Polonya takımında Kamil Glik orta yuvarlağa yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Hector Moreno için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Alexis Vega ile Meksika takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexis Vega ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Polonya takımından Piotr Zielinski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Polonya takımından Piotr Zielinski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Meksika adına Luis Chavez kullanacak.
Luis Chavez, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Robert Lewandowski tarafından faule maruz kalıyor.
Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.
Nicola Zalewski, Hirving Lozano tarafından faule maruz kalıyor.
Polonya takımında Piotr Zielinski faul yapıyor.
Meksika takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jesus Gallardo geçiyor.
Polonya takımında Jakub Kaminski faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Hector Moreno.
Meksika takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Guillermo Ochoa geçiyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.