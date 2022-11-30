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Stadyum Stadium 974 Hakem Danny Makkelie Maç Saati 30 Kasım 22:00
27'
0 0
Polonya
Polonya
Arjantin
Arjantin

Canlı Maç Anlatımı Polonya - Arjantin Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Polonya

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Przemyslaw Frankowski kullanacak.

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    25'
    Faul | Arjantin

    Rodrigo De Paul ile Przemyslaw Frankowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rodrigo De Paul. Taç çizgisine yakın bir bölgede Polonya takımı oyuna başlayacak.

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    24'
    Korner | Arjantin

    Arjantin, Angel Di Maria ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Arjantin takımından Angel Di Maria ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Polonya

    Polonya, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Piotr Zielinski geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Arjantin

    Julian Alvarez – Matthew Cash mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Polonya lehine faul kararı veriyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Arjantin

    Arjantin takımı Marcos Acuna ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marcos Acuna tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rodrigo De Paul ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Arjantin

    Marcos Acuna önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marcos Acuna tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Robert Lewandowski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Polonya

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Przemyslaw Frankowski kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Arjantin

    Nahuel Molina ile Przemyslaw Frankowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Nahuel Molina. Taç çizgisine yakın bir bölgede Polonya takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Nahuel Molina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Arjantin takımından Rodrigo De Paul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Arjantin

    Arjantin, Lionel Messi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Arjantin

    Arjantin takımından Lionel Messi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jakub Kiwior.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Arjantin

    Arjantin takımında Cristian Romero faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Arjantin

    Arjantin takımından Angel Di Maria şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Arjantin

    Lionel Messi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Marcos Acuna ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Arjantin

    Arjantin, Emiliano Martinez ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Polonya

    Krystian Bielik - Rodrigo De Paul mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Arjantin lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Polonya

    Polonya takımından Krystian Bielik şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Arjantin

    Arjantin takımında Nicolas Otamendi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kamil Glik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Arjantin

    Arjantin, Lionel Messi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Lionel Messi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Polonya Arjantin Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Polonya Polonya
0 0 %
Arjantin Arjantin
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
2
0
Korner
1
3
Faul
1
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Polonya Arjantin Maç Kadroları

Polonya Polonya İlk 11

Teknik Direktör: Czeslaw Michniewicz

Arjantin Arjantin İlk 11

Teknik Direktör: Lionel Scaloni

Polonya Polonya Yedekler

Arjantin Arjantin Yedekler

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