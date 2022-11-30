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Polonya - Arjantin Canlı Maç Anlatımı
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Przemyslaw Frankowski kullanacak.
Rodrigo De Paul ile Przemyslaw Frankowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rodrigo De Paul. Taç çizgisine yakın bir bölgede Polonya takımı oyuna başlayacak.
Arjantin, Angel Di Maria ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arjantin takımından Angel Di Maria ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Piotr Zielinski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Piotr Zielinski geçiyor.
Julian Alvarez – Matthew Cash mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Polonya lehine faul kararı veriyor.
Arjantin takımı Marcos Acuna ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marcos Acuna tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rodrigo De Paul ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Marcos Acuna önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marcos Acuna tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Robert Lewandowski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Przemyslaw Frankowski kullanacak.
Nahuel Molina ile Przemyslaw Frankowski arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Nahuel Molina. Taç çizgisine yakın bir bölgede Polonya takımı oyuna başlayacak.
Nahuel Molina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Arjantin takımından Rodrigo De Paul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arjantin, Lionel Messi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arjantin takımından Lionel Messi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Polonya takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jakub Kiwior.
Arjantin takımında Cristian Romero faul yapıyor.
Arjantin takımından Angel Di Maria şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Lionel Messi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Marcos Acuna ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Arjantin, Emiliano Martinez ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Krystian Bielik - Rodrigo De Paul mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Arjantin lehine faul kararı veriyor.
Polonya takımından Krystian Bielik şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.
Arjantin takımında Nicolas Otamendi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kamil Glik.
Arjantin, Lionel Messi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lionel Messi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.