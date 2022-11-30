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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 30 Kasım 22:00
27'
0 0
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Meksika
Meksika

Canlı Maç Anlatımı Suudi Arabistan - Meksika Canlı Maç Anlatımı

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    25'
    İsabetli Şut | Meksika

    Orbelin Pineda tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    25'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luis Chavez.

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    25'
    Faul | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımında Ali Al-Hassan faul yapıyor.

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    23'
    İsabetli Şut | Meksika

    Luis Chavez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Meksika takımından Jesus Gallardo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edson Alvarez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Suudi Arabistan

    Mohamed Kanno - Edson Alvarez mücadelesinde hakem, Meksika lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan, Mohammed Al-Owais ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Meksika

    Meksika takımında Edson Alvarez, sarı kart görüyor.

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    16'
    Faul | Meksika

    Meksika takımında Edson Alvarez faul yapıyor.

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    13'
    Frikik | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan, Mohamed Kanno ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımından Mohamed Kanno şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Faul | Meksika

    Meksika takımında Luis Chavez faul yapıyor.

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    11'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jesus Gallardo geçiyor.

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    11'
    Faul | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan takımında Saleh Al-Shehri faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jesus Gallardo.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Hirving Lozano ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    Ofsayt | Meksika

    Hakem Michael Oliver yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jorge Sanchez için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Suudi Arabistan

    Mohamed Kanno şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Meksika

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Jesus Gallardo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Meksika

    Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hirving Lozano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Suudi Arabistan

    Hirving Lozano, Ali Al-Bulayhi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan, Mohamed Kanno ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Meksika

    Edson Alvarez - Mohamed Kanno mücadelesinde hakem, Suudi Arabistan lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Suudi Arabistan

    Saleh Al-Shehri tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Meksika

    Luis Chavez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Suudi Arabistan Meksika Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Suudi Arabistan Suudi Arabistan
0 0 %
Meksika Meksika
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
3
1
Korner
0
0
Faul
4
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Suudi Arabistan Meksika Maç Kadroları

Suudi Arabistan Suudi Arabistan İlk 11

Teknik Direktör: Herve Renard

Meksika Meksika İlk 11

Teknik Direktör: Gerardo Martino

Suudi Arabistan Suudi Arabistan Yedekler

Meksika Meksika Yedekler

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