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Suudi Arabistan - Meksika Canlı Maç Anlatımı
Orbelin Pineda tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luis Chavez.
Suudi Arabistan takımında Ali Al-Hassan faul yapıyor.
Luis Chavez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Meksika takımından Jesus Gallardo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edson Alvarez.
Mohamed Kanno - Edson Alvarez mücadelesinde hakem, Meksika lehine faul kararı veriyor.
Suudi Arabistan, Mohammed Al-Owais ile serbest vuruş kullanacak.
Meksika takımında Edson Alvarez, sarı kart görüyor.
Meksika takımında Edson Alvarez faul yapıyor.
Suudi Arabistan, Mohamed Kanno ile serbest vuruş kullanacak.
Suudi Arabistan takımından Mohamed Kanno şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Meksika takımında Luis Chavez faul yapıyor.
Meksika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jesus Gallardo geçiyor.
Suudi Arabistan takımında Saleh Al-Shehri faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jesus Gallardo.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Hirving Lozano ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Michael Oliver yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jorge Sanchez için kaldırdı.
Mohamed Kanno şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Jesus Gallardo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Meksika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hirving Lozano.
Hirving Lozano, Ali Al-Bulayhi tarafından faulle durduruluyor.
Suudi Arabistan, Mohamed Kanno ile serbest vuruş kullanacak.
Edson Alvarez - Mohamed Kanno mücadelesinde hakem, Suudi Arabistan lehine faul kararı veriyor.
Saleh Al-Shehri tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Luis Chavez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.