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Stadyum Education City Stadium Hakem Cesar Arturo Ramos Maç Saati 22 Kasım 16:00
32'
0 0
Danimarka
Danimarka
Tunus
Tunus

Canlı Maç Anlatımı Danimarka - Tunus Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Danimarka

    Danimarka, Christian Eriksen ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Faul | Tunus

    Kasper Dolberg, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Yassine Meriah tarafından faule maruz kalıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Danimarka takımından Rasmus Kristensen sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Thomas Delaney ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Frikik | Tunus

    Tunus, Yassine Meriah ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Sarı Kart | Danimarka

    Danimarka takımında Rasmus Kristensen, sarı kart görüyor.

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    24'
    Faul | Danimarka

    Rasmus Kristensen ile Aissa Laidouni arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rasmus Kristensen. Yarı alanın ortalarından Tunus takımı oyuna başlayacak.

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    23'
    Ofsayt | Tunus

    Hakem Cesar Ramos yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Issam Jebali için kaldırdı.

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    23'
    İsabetli Şut | Danimarka

    Danimarka takımından Joachim Andersen tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Christian Eriksen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    Engellenen Şut | Danimarka

    Danimarka takımından Kasper Dolberg şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    22'
    Korner | Danimarka

    Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Danimarka takımından Christian Eriksen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Danimarka

    Danimarka takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Eriksen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Christian Eriksen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Faul | Tunus

    Andreas Christensen, Ali Abdi tarafından faule maruz kalıyor.

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    21'
    Korner | Danimarka

    Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joakim Maehle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | Tunus

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Tunus adına Yassine Meriah kullanacak.

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    16'
    Faul | Danimarka

    Danimarka takımında Kasper Dolberg faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rasmus Kristensen ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Tunus

    Tunus takımı Youssef Msakni ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Youssef Msakni tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Tunus

    Tunus, Anis Slimane ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Tunus

    Mohamed Drager rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Tunus

    Tunus takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aissa Laidouni geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Danimarka

    Youssef Msakni, orta saha çizgisine yakın bir noktada Joachim Andersen tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Tunus

    Issam Jebali ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Tunus

    Bu dakikada Tunus takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Youssef Msakni

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Sağ çaprazdan Rasmus Kristensen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Danimarka takımından Christian Eriksen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Danimarka

    Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Danimarka

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Joakim Maehle ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Danimarka Tunus Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Danimarka Danimarka
0 0 %
Tunus Tunus
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
0
1
Korner
4
1
Faul
3
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Danimarka Tunus Maç Kadroları

Danimarka Danimarka İlk 11

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

Tunus Tunus İlk 11

Teknik Direktör: Jalel Kadri

Danimarka Danimarka Yedekler

Tunus Tunus Yedekler

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