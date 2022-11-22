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Danimarka - Tunus Canlı Maç Anlatımı
Danimarka, Christian Eriksen ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Kasper Dolberg, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Yassine Meriah tarafından faule maruz kalıyor.
Danimarka takımından Rasmus Kristensen sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Thomas Delaney ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tunus, Yassine Meriah ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Danimarka takımında Rasmus Kristensen, sarı kart görüyor.
Rasmus Kristensen ile Aissa Laidouni arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rasmus Kristensen. Yarı alanın ortalarından Tunus takımı oyuna başlayacak.
Hakem Cesar Ramos yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Issam Jebali için kaldırdı.
Danimarka takımından Joachim Andersen tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Christian Eriksen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Danimarka takımından Kasper Dolberg şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.
Danimarka takımından Christian Eriksen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danimarka takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Eriksen geçiyor.
Christian Eriksen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Andreas Christensen, Ali Abdi tarafından faule maruz kalıyor.
Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joakim Maehle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Tunus adına Yassine Meriah kullanacak.
Danimarka takımında Kasper Dolberg faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rasmus Kristensen ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tunus takımı Youssef Msakni ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Youssef Msakni tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Tunus, Anis Slimane ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mohamed Drager rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Tunus takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aissa Laidouni geçiyor.
Youssef Msakni, orta saha çizgisine yakın bir noktada Joachim Andersen tarafından faule maruz kalıyor.
Issam Jebali ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bu dakikada Tunus takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Youssef Msakni
Sağ çaprazdan Rasmus Kristensen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Danimarka takımından Christian Eriksen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Christian Eriksen ile Danimarka takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Joakim Maehle ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.