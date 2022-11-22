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Stadyum Al Janoub Stadium Hakem Victor Miguel Gomes Maç Saati 22 Kasım 22:00
43'
2 1
Fransa
Fransa
Avustralya
Avustralya
Adrien Rabiot 27' Olivier Giroud 31'
9' Craig Goodwin

Canlı Maç Anlatımı Fransa - Avustralya Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Ousmane Dembele altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Olivier Giroud altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Fransa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    31'
    Asist | Fransa

    Adrien Rabiot, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | Fransa

    GOL! Olivier Giroud takımını öne geçiren golü atıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Olivier Giroud, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Kylian Mbappe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Fransa

    Kylian Mbappe ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Fransa

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fransa, Adrien Rabiot ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | Fransa

    Theo Hernandez, gol pasını veren isim.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Fransa

    Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    23'
    Frikik | Fransa

    Fransa, Dayot Upamecano ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    Faul | Avustralya

    Dayot Upamecano, Riley McGree tarafından faulle durduruluyor. Fransa, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Avustralya

    Mitchell Duke rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Avustralya

    Sol çaprazdan Craig Goodwin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Theo Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Frikik | Avustralya

    Avustralya, Aziz Behich ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Fransa

    Aziz Behich, Adrien Rabiot tarafından faulle durduruluyor. Avustralya, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fransa

    Mathew Leckie, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Theo Hernandez tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Avustralya

    Avustralya takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nathaniel Atkinson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Theo Hernandez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Oyuna Girme | Fransa

    Fransa takımında oyuncu değişikliği; Lucas Hernandez oyundan çıkarken Theo Hernandez oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Fransa

    Kylian Mbappe ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Kylian Mbappe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    Asist | Avustralya

    Golün asistini yapan isim Mathew Leckie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Gooolll | Avustralya

    GOL! Craig Goodwin takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Avustralya

    Avustralya takımından Craig Goodwin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Avustralya

    Avustralya takımından Riley McGree tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Fransa

    Fransa, Kylian Mbappe ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Avustralya

    Avustralya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nathaniel Atkinson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fransa

    Nathaniel Atkinson, Adrien Rabiot tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Fransa

    Fransa takımından Ousmane Dembele çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fransa Avustralya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fransa Fransa
0 0 %
Avustralya Avustralya
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
6
2
Kurtarış
0
0
Korner
4
0
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fransa Avustralya Maç Kadroları

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Avustralya Avustralya İlk 11

Teknik Direktör: Graham Arnold

Fransa Fransa Yedekler

Avustralya Avustralya Yedekler

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