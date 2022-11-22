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Fransa - Avustralya Canlı Maç Anlatımı
Ousmane Dembele altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Olivier Giroud altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Adrien Rabiot, gol pasını veren isim.
GOL! Olivier Giroud takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Olivier Giroud, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fransa takımından Kylian Mbappe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kylian Mbappe ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fransa, Adrien Rabiot ile aradığı golü buldu.
Theo Hernandez, gol pasını veren isim.
Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fransa, Dayot Upamecano ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Dayot Upamecano, Riley McGree tarafından faulle durduruluyor. Fransa, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Mitchell Duke rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol çaprazdan Craig Goodwin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Theo Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Avustralya, Aziz Behich ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Aziz Behich, Adrien Rabiot tarafından faulle durduruluyor. Avustralya, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Mathew Leckie, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Theo Hernandez tarafından faule maruz kalıyor.
Avustralya takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nathaniel Atkinson.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fransa takımından Theo Hernandez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fransa takımında oyuncu değişikliği; Lucas Hernandez oyundan çıkarken Theo Hernandez oyuna giren isim.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kylian Mbappe ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fransa takımından Kylian Mbappe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Mathew Leckie.
GOL! Craig Goodwin takımını öne geçiren golü atıyor.
Avustralya takımından Craig Goodwin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Avustralya takımından Riley McGree tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fransa, Kylian Mbappe ile köşe vuruşu kullanıyor.
Avustralya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nathaniel Atkinson.
Nathaniel Atkinson, Adrien Rabiot tarafından faule maruz kalıyor.
Fransa takımından Ousmane Dembele çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.