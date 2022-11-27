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Stadyum Ahmed bin Ali Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 27 Kasım 13:00
73'
İY: 0 - 0
0 0
Japonya
Japonya
Kosta Rika
Kosta Rika

Canlı Maç Anlatımı Japonya - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Engellenen Şut | Japonya

    Yuki Soma, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Engellenen Şut | Japonya

    Japonya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daichi Kamada tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Frikik | Japonya

    Japonya, Daichi Kamada ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Faul | Kosta Rika

    Junya Ito, ceza sahasına yakın bir noktada Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Sarı Kart | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Francisco Calvo hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | Kosta Rika

    Joel Campbell ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Oviedo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Faul | Japonya

    Bryan Oviedo, taç çizgisine yakın bir noktada Yuki Soma tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Japonya

    Japonya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ritsu Doan çıkıyor ve yerine Junya Ito oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Oyuna Girme | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Contreras çıkıyor ve yerine Jewison Bennette oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Oyuna Girme | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında oyuncu değişikliği; Gerson Torres oyundan çıkarken Brandon Aguilera oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Japonya takımından Yuki Soma sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Japonya

    Japonya takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuki Soma geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Francisco Calvo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Şut | Japonya

    Yuki Soma rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Frikik | Japonya

    Japonya takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuki Soma geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Oyuna Girme | Japonya

    Japonya takımında oyuncu değişikliği; Miki Yamane oyundan çıkarken Kaoru Mitoma oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Sarı Kart | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Celso Borges, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Celso Borges faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Wataru Endo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | Japonya

    Yuki Soma şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joel Campbell.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Faul | Japonya

    Japonya takımında Hiroki Ito faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Japonya

    Japonya, Yuki Soma ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Engellenen Şut | Japonya

    Wataru Endo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Engellenen Şut | Japonya

    Ko Itakura altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Japonya takımından Yuki Soma sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Japonya

    Yuki Soma ile Japonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | Japonya

    Hiroki Ito - Gerson Torres mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Gerson Torres lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika, Gerson Torres ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Japonya takımından Takuma Asano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Japonya

    Wataru Endo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Japonya

    Japonya takımından Takuma Asano tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Keylor Navas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Elle Oynama | Japonya

    Ritsu Doan topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetli Şut | Japonya

    Hidemasa Morita, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Japonya

    Japonya takımında oyuncu değişikliği; Ayase Ueda oyundan çıkarken Takuma Asano oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Japonya

    Japonya takımında oyuncu değişikliği; Yuto Nagatomo oyundan çıkarken Hiroki Ito oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Kosta Rika

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Daichi Kamada, Gerson Torres tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Japonya

    Gerson Torres, Daichi Kamada tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Japonya

    Japonya, Yuto Nagatomo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika, Keysher Fuller ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Japonya

    Miki Yamane ile Joel Campbell arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Miki Yamane. Ceza sahası sağ çaprazından Kosta Rika takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Japonya

    Japonya takımında Miki Yamane hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Japonya

    Japonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Shuichi Gonda geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Anthony Contreras faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Sarı Kart | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Anthony Contreras, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Kosta Rika

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Kosta Rika adına Celso Borges kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Japonya

    Yuto Nagatomo – Gerson Torres mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Japonya

    Wataru Endo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Wataru Endo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Japonya

    Joel Campbell, Ayase Ueda tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Japonya

    Japonya takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yuki Soma.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Kosta Rika

    Yuki Soma, taç çizgisine yakın bir noktada Keysher Fuller tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Kosta Rika

    Joel Campbell şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Kosta Rika

    Francisco Calvo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Japonya

    Japonya takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Shuichi Gonda.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Kosta Rika

    Miki Yamane, Francisco Calvo tarafından faulle durdurulduğu için Japonya korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gerson Torres.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Japonya

    Keysher Fuller, Yuto Nagatomo tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Japonya

    Japonya takımında Daichi Kamada faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joel Campbell.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Japonya

    Keysher Fuller, Yuto Nagatomo tarafından faulle durduruluyor. Kosta Rika, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Keysher Fuller geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Japonya takımından Ritsu Doan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Japonya

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Japonya adına Yuki Soma kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında Keysher Fuller faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Kosta Rika

    Kosta Rika takımından Celso Borges ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika, Celso Borges ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Japonya

    Hidemasa Morita - Joel Campbell mücadelesinde hakem, Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joel Campbell.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kosta Rika

    Kosta Rika takımından Joel Campbell ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Japonya

    Miki Yamane - Anthony Contreras mücadelesinde hakem, Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kosta Rika

    Kosta Rika takımından Joel Campbell ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Joel Campbell geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Keysher Fuller geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Kosta Rika

    Gerson Torres tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Japonya

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yuki Soma – Gerson Torres mücadelesinde hakem Michael Oliver , Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Japonya

    Japonya takımında Hidemasa Morita faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Japonya

    Japonya takımından Ritsu Doan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Japonya

    Japonya takımında Yuto Nagatomo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Japonya

    Yuki Soma ile Japonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kosta Rika

    Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Keysher Fuller.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Japonya

    Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Japonya Kosta Rika Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Japonya Japonya
0 0 %
Kosta Rika Kosta Rika
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
9
3
Kurtarış
0
2
Korner
3
0
Faul
16
9
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
3
Kırmızı Kart
0
0

Japonya Kosta Rika Maç Kadroları

Japonya Japonya İlk 11

Teknik Direktör: Hajime Moriyasu

Kosta Rika Kosta Rika İlk 11

Teknik Direktör: Luis Fernando Suarez

Japonya Japonya Yedekler

Kosta Rika Kosta Rika Yedekler

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