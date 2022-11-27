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Japonya - Kosta Rika Canlı Maç Anlatımı
Yuki Soma, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Japonya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daichi Kamada tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Japonya, Daichi Kamada ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Junya Ito, ceza sahasına yakın bir noktada Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.
Kosta Rika takımında Francisco Calvo hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Joel Campbell ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Oviedo.
Bryan Oviedo, taç çizgisine yakın bir noktada Yuki Soma tarafından faule maruz kalıyor.
Japonya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ritsu Doan çıkıyor ve yerine Junya Ito oyuna giriyor.
Kosta Rika takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Contreras çıkıyor ve yerine Jewison Bennette oyuna giriyor.
Kosta Rika takımında oyuncu değişikliği; Gerson Torres oyundan çıkarken Brandon Aguilera oyuna giren isim.
Japonya takımından Yuki Soma sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Japonya takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuki Soma geçiyor.
Kosta Rika takımında Francisco Calvo faul yapıyor.
Yuki Soma rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Japonya takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuki Soma geçiyor.
Japonya takımında oyuncu değişikliği; Miki Yamane oyundan çıkarken Kaoru Mitoma oyuna giren isim.
Kosta Rika takımında Celso Borges, sarı kart görüyor.
Kosta Rika takımında Celso Borges faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Wataru Endo.
Yuki Soma şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kosta Rika takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joel Campbell.
Japonya takımında Hiroki Ito faul yapıyor.
Japonya, Yuki Soma ile köşe vuruşu kullanıyor.
Wataru Endo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ko Itakura altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Japonya takımından Yuki Soma sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yuki Soma ile Japonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hiroki Ito - Gerson Torres mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Gerson Torres lehine faul kararı veriyor.
Kosta Rika, Gerson Torres ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Japonya takımından Takuma Asano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Wataru Endo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Japonya takımından Takuma Asano tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kosta Rika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Keylor Navas geçiyor.
Ritsu Doan topa eliyle müdahale ediyor.
Hidemasa Morita, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.
Japonya takımında oyuncu değişikliği; Ayase Ueda oyundan çıkarken Takuma Asano oyuna giren isim.
Japonya takımında oyuncu değişikliği; Yuto Nagatomo oyundan çıkarken Hiroki Ito oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Daichi Kamada, Gerson Torres tarafından faule maruz kalıyor.
Gerson Torres, Daichi Kamada tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika serbest vuruş kullanacak.
Japonya, Yuto Nagatomo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Kosta Rika, Keysher Fuller ile serbest vuruş kullanacak.
Kosta Rika takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.
Miki Yamane ile Joel Campbell arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Miki Yamane. Ceza sahası sağ çaprazından Kosta Rika takımı oyuna başlayacak.
Japonya takımında Miki Yamane hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Japonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Shuichi Gonda geçiyor.
Kosta Rika takımında Anthony Contreras faul yapıyor.
Kosta Rika takımında Anthony Contreras, sarı kart görüyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Kosta Rika adına Celso Borges kullanacak.
Yuto Nagatomo – Gerson Torres mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.
Kosta Rika takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.
Wataru Endo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Wataru Endo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Joel Campbell, Ayase Ueda tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Japonya takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yuki Soma.
Yuki Soma, taç çizgisine yakın bir noktada Keysher Fuller tarafından faule maruz kalıyor.
Joel Campbell şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Francisco Calvo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Japonya takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Shuichi Gonda.
Miki Yamane, Francisco Calvo tarafından faulle durdurulduğu için Japonya korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gerson Torres.
Keysher Fuller, Yuto Nagatomo tarafından faulle durdurulduğu için Kosta Rika serbest vuruş kullanacak.
Japonya takımında Daichi Kamada faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joel Campbell.
Kosta Rika, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.
Keysher Fuller, Yuto Nagatomo tarafından faulle durduruluyor. Kosta Rika, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Kosta Rika takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Keysher Fuller geçiyor.
Japonya takımından Ritsu Doan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Japonya adına Yuki Soma kullanacak.
Kosta Rika takımında Keysher Fuller faul yapıyor.
Kosta Rika takımından Celso Borges ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kosta Rika, Celso Borges ile serbest vuruş kullanacak.
Hidemasa Morita - Joel Campbell mücadelesinde hakem, Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.
Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joel Campbell.
Kosta Rika takımından Joel Campbell ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miki Yamane - Anthony Contreras mücadelesinde hakem, Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.
Kosta Rika takımından Joel Campbell ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kosta Rika takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Joel Campbell geçiyor.
Kosta Rika takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Keysher Fuller geçiyor.
Gerson Torres tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yuki Soma – Gerson Torres mücadelesinde hakem Michael Oliver , Kosta Rika lehine faul kararı veriyor.
Japonya takımında Hidemasa Morita faul yapıyor.
Japonya takımından Ritsu Doan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Japonya takımında Yuto Nagatomo faul yapıyor.
Yuki Soma ile Japonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kosta Rika takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Keysher Fuller.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yuki Soma ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.