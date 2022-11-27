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Stadyum Al Bayt Stadium Hakem Danny Makkelie Maç Saati 27 Kasım 22:00
8'
0 0
İspanya
İspanya
Almanya
Almanya

Canlı Maç Anlatımı İspanya - Almanya Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    Frikik | İspanya

    İspanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rodri geçiyor.

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    4'
    Faul | Almanya

    Gavi, Leon Goretzka tarafından faule maruz kalıyor.

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    3'
    Faul | Almanya

    Thilo Kehrer - Daniel Olmo mücadelesinde hakem, İspanya lehine faul kararı veriyor.

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    3'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Jordi Alba ile serbest vuruş kullanacak.

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    2'
    Elle Oynama | İspanya

    Hakem, Marco Asensio tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    2'
    Frikik | Almanya

    Almanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Antonio Rüdiger geçiyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İspanya Almanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İspanya İspanya
0 0 %
Almanya Almanya
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İspanya Almanya Maç Kadroları

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Almanya Almanya İlk 11

Teknik Direktör: Hans-Dieter Flick

İspanya İspanya Yedekler

Almanya Almanya Yedekler

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