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İspanya - Almanya Canlı Maç Anlatımı
İspanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rodri geçiyor.
Gavi, Leon Goretzka tarafından faule maruz kalıyor.
Thilo Kehrer - Daniel Olmo mücadelesinde hakem, İspanya lehine faul kararı veriyor.
İspanya, Jordi Alba ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Marco Asensio tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Almanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Antonio Rüdiger geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.