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Hırvatistan - Belçika Canlı Maç Anlatımı
Hırvatistan takımından Luka Modric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Luka Modric ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Belçika takımından Axel Witsel çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hırvatistan takımından Josip Juranovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Anthony Taylor yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Dejan Lovren için kaldırdı.
Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hırvatistan, Luka Modric ile serbest vuruş kullanacak.
Belçika takımında Axel Witsel faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Josip Juranovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dries Mertens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dries Mertens ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.
Belçika takımından Yannick Carrasco çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ofsayt bayrağı Ivan Perisic için kalkıyor
Belçika, Jan Vertonghen ile serbest vuruş kullanacak.
Hırvatistan takımında Marko Livaja faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jan Vertonghen.
Ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Carrasco, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Belçika takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Axel Witsel geçiyor.
Hırvatistan takımında Josko Gvardiol faul yapıyor.
Hırvatistan, Marcelo Brozovic ile serbest vuruş kullanacak.
Axel Witsel - Marcelo Brozovic mücadelesinde hakem, Hırvatistan lehine faul kararı veriyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Thomas Meunier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Josip Juranovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ivan Perisic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ivan Perisic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.