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Stadyum Ahmed bin Ali Stadium Hakem Anthony Taylor Maç Saati 01 Aralık 18:00
27'
0 0
Hırvatistan
Hırvatistan
Belçika
Belçika

Canlı Maç Anlatımı Hırvatistan - Belçika Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Hırvatistan takımından Luka Modric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    27'
    Korner | Hırvatistan

    Luka Modric ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    Engellenen Şut | Belçika

    Belçika takımından Axel Witsel çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Hırvatistan takımından Josip Juranovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Ofsayt | Hırvatistan

    Hakem Anthony Taylor yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Dejan Lovren için kaldırdı.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Hırvatistan

    Hırvatistan, Luka Modric ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Belçika

    Belçika takımında Axel Witsel faul yapıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Josip Juranovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Belçika

    Dries Mertens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Korner | Belçika

    Dries Mertens ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    Engellenen Şut | Belçika

    Belçika takımından Yannick Carrasco çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    Ofsayt | Hırvatistan

    Ofsayt bayrağı Ivan Perisic için kalkıyor

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    10'
    Frikik | Belçika

    Belçika, Jan Vertonghen ile serbest vuruş kullanacak.

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    10'
    Faul | Hırvatistan

    Hırvatistan takımında Marko Livaja faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jan Vertonghen.

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    10'
    Engellenen Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Carrasco, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    9'
    Frikik | Belçika

    Belçika takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Axel Witsel geçiyor.

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    9'
    Faul | Hırvatistan

    Hırvatistan takımında Josko Gvardiol faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Hırvatistan

    Hırvatistan, Marcelo Brozovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Belçika

    Axel Witsel - Marcelo Brozovic mücadelesinde hakem, Hırvatistan lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Belçika

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Thomas Meunier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Josip Juranovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Ivan Perisic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ivan Perisic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Hırvatistan Belçika Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hırvatistan Hırvatistan
0 0 %
Belçika Belçika
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
2
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hırvatistan Belçika Maç Kadroları

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Belçika Belçika İlk 11

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

Belçika Belçika Yedekler

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