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Stadyum Al Thumama Hakem Raphael Claus Maç Saati 01 Aralık 18:00
28'
0 2
Kanada
Kanada
Fas
Fas
4' Hakim Ziyech 23' Youssef En-Nesyri

Canlı Maç Anlatımı Kanada - Fas Canlı Maç Anlatımı

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    27'
    Frikik | Fas

    Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Romain Saiss geçiyor.

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    26'
    Sarı Kart | Kanada

    Kanada takımında Jonathan Osorio hakem Raphael Claus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Faul | Kanada

    Kanada takımında Jonathan Osorio faul yapıyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Kanada

    Kanada takımından Alphonso Davies ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Gooolll | Fas

    GOL! Youssef En-Nesyri ile Fas farkı 2'ye çıkarıyor.

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    23'
    Asist | Fas

    Achraf Hakimi, gol pasını veren isim.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Hakim Ziyech ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Frikik | Kanada

    Kanada takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Steven Vitoria geçiyor.

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    20'
    Faul | Fas

    Mark-Anthony Kaye, orta saha çizgisine yakın bir noktada Sofiane Boufal tarafından faule maruz kalıyor.

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    17'
    Ofsayt | Fas

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Fas

    Fas takımı Hakim Ziyech ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Hakim Ziyech tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Kanada

    Kanada takımından Tajon Buchanan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    14'
    Korner | Fas

    Fas, Abdelhamid Sabiri ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    11'
    Frikik | Fas

    Fas, Hakim Ziyech ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    10'
    Faul | Kanada

    Kanada takımında Cyle Larin faul yapıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Hakim Ziyech sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Korner | Fas

    Fas, Hakim Ziyech ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Fas

    Fas takımından Abdelhamid Sabiri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    9'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdelhamid Sabiri.

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    7'
    Faul | Kanada

    Kanada takımında Junior Hoilett faul yapıyor.

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    7'
    Sarı Kart | Kanada

    Kanada takımında Junior Hoilett hakem Raphael Claus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    6'
    Ofsayt | Kanada

    Cyle Larin rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    4'
    Gooolll | Fas

    GOL! Hakim Ziyech takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Engellenen Şut | Kanada

    Mark-Anthony Kaye önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mark-Anthony Kaye tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kanada Fas Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kanada Kanada
0 0 %
Fas Fas
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
2
Faul
3
1
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Kanada Fas Maç Kadroları

Kanada Kanada İlk 11

Teknik Direktör: John Herdman

Fas Fas İlk 11

Teknik Direktör: Walid Regragui

Kanada Kanada Yedekler

Fas Fas Yedekler

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