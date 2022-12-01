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Kanada - Fas Canlı Maç Anlatımı
Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Romain Saiss geçiyor.
Kanada takımında Jonathan Osorio hakem Raphael Claus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kanada takımında Jonathan Osorio faul yapıyor.
Kanada takımından Alphonso Davies ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Youssef En-Nesyri ile Fas farkı 2'ye çıkarıyor.
Achraf Hakimi, gol pasını veren isim.
Fas takımından Hakim Ziyech ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kanada takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Steven Vitoria geçiyor.
Mark-Anthony Kaye, orta saha çizgisine yakın bir noktada Sofiane Boufal tarafından faule maruz kalıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fas takımı Hakim Ziyech ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Hakim Ziyech tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kanada takımından Tajon Buchanan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fas, Abdelhamid Sabiri ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fas, Hakim Ziyech ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Kanada takımında Cyle Larin faul yapıyor.
Fas takımından Hakim Ziyech sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fas, Hakim Ziyech ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fas takımından Abdelhamid Sabiri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdelhamid Sabiri.
Kanada takımında Junior Hoilett faul yapıyor.
Kanada takımında Junior Hoilett hakem Raphael Claus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Cyle Larin rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
GOL! Hakim Ziyech takımını öne geçiren golü atıyor.
Mark-Anthony Kaye önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mark-Anthony Kaye tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.