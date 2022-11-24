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Stadyum Al Janoub Stadium Hakem Facundo Tello Figueroa Maç Saati 24 Kasım 13:00
17'
0 0
İsviçre
İsviçre
Kamerun
Kamerun

Canlı Maç Anlatımı İsviçre - Kamerun Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Korner | İsviçre

    Xherdan Shaqiri ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Ofsayt | Kamerun

    Hakem Facundo Figueroa yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Eric Choupo-Moting için kaldırdı.

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    14'
    İsabetli Şut | Kamerun

    Kamerun takımından Eric Choupo-Moting tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    13'
    Ofsayt | İsviçre

    Breel Embolo ofsayta yakalanıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    İsviçre takımından Ruben Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | İsviçre

    Granit Xhaka, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Kamerun

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bryan Mbeumo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Yann Sommer kurtarıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Kamerun

    Kamerun takımından Karl Toko Ekambi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ruben Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Ofsayt | Kamerun

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Martin Hongla

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    7'
    İsabetsiz Orta | Kamerun

    Bryan Mbeumo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | Kamerun

    Kamerun takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bryan Mbeumo geçiyor.

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    6'
    Faul | İsviçre

    Bryan Mbeumo, Remo Freuler tarafından faulle durduruluyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    Sağ çaprazdan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    İsviçre takımından Xherdan Shaqiri sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | İsviçre

    Xherdan Shaqiri ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İsviçre Kamerun Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İsviçre İsviçre
0 0 %
Kamerun Kamerun
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
2
0
Korner
2
0
Faul
1
0
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İsviçre Kamerun Maç Kadroları

İsviçre İsviçre İlk 11

Teknik Direktör: Murat Yakın

Kamerun Kamerun İlk 11

Teknik Direktör: Rigobert Song

İsviçre İsviçre Yedekler

Kamerun Kamerun Yedekler

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