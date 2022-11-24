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İsviçre - Kamerun Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Xherdan Shaqiri ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem Facundo Figueroa yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Eric Choupo-Moting için kaldırdı.
Kamerun takımından Eric Choupo-Moting tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Breel Embolo ofsayta yakalanıyor.
İsviçre takımından Ruben Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Granit Xhaka, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Bryan Mbeumo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Yann Sommer kurtarıyor.
Kamerun takımından Karl Toko Ekambi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ruben Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Martin Hongla
Bryan Mbeumo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kamerun takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bryan Mbeumo geçiyor.
Bryan Mbeumo, Remo Freuler tarafından faulle durduruluyor.
Sağ çaprazdan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İsviçre takımından Xherdan Shaqiri sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Xherdan Shaqiri ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Xherdan Shaqiri ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.