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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Alireza Faghani Maç Saati 24 Kasım 22:00
16'
0 0
Brezilya
Brezilya
Sırbistan
Sırbistan

Canlı Maç Anlatımı Brezilya - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Brezilya takımından Neymar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Korner | Brezilya

    Brezilya, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Brezilya takımından Neymar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Korner | Brezilya

    Neymar ile Brezilya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nemanja Gudelj.

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    11'
    Faul | Brezilya

    Aleksandar Mitrovic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Lucas Paqueta tarafından faule maruz kalıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sırbistan takımından Andrija Zivkovic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    Sarı Kart | Sırbistan

    Sırbistan takımında Strahinja Pavlovic, sarı kart görüyor.

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    7'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Marquinhos geçiyor.

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    6'
    Faul | Sırbistan

    Sırbistan takımında Strahinja Pavlovic faul yapıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Brezilya takımından Raphinha ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan, Vanja Milinkovic-Savic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    2'
    Faul | Brezilya

    Taç çizgisine yakın bir yerde Strahinja Pavlovic, Raphinha tarafından faule maruz kalıyor.

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    1'
    Faul | Sırbistan

    Thiago Silva, Dusan Tadic tarafından faulle durdurulduğu için Brezilya yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    1'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sasa Lukic geçiyor.

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    1'
    Faul | Brezilya

    Sasa Lukic, Neymar tarafından faulle durduruluyor. Sırbistan, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    1'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Brezilya adına Thiago Silva kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Brezilya Sırbistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Brezilya Brezilya
0 0 %
Sırbistan Sırbistan
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
3
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Brezilya Sırbistan Maç Kadroları

Brezilya Brezilya İlk 11

Teknik Direktör: Tite

Sırbistan Sırbistan İlk 11

Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

Brezilya Brezilya Yedekler

Sırbistan Sırbistan Yedekler

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