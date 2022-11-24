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Brezilya - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı
Brezilya takımından Neymar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Brezilya, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Brezilya takımından Neymar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Neymar ile Brezilya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sırbistan takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nemanja Gudelj.
Aleksandar Mitrovic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Lucas Paqueta tarafından faule maruz kalıyor.
Sırbistan takımından Andrija Zivkovic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sırbistan takımında Strahinja Pavlovic, sarı kart görüyor.
Brezilya takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Marquinhos geçiyor.
Sırbistan takımında Strahinja Pavlovic faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Brezilya takımından Raphinha ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sırbistan, Vanja Milinkovic-Savic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Strahinja Pavlovic, Raphinha tarafından faule maruz kalıyor.
Thiago Silva, Dusan Tadic tarafından faulle durdurulduğu için Brezilya yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Sırbistan takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sasa Lukic geçiyor.
Sasa Lukic, Neymar tarafından faulle durduruluyor. Sırbistan, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Brezilya takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Brezilya adına Thiago Silva kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.