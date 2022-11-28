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Kamerun - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı
Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sırbistan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dusan Tadic geçiyor.
Kamerun takımında Nicolas Nkoulou faul yapıyor.
Kamerun takımında Nicolas Nkoulou, sarı kart görüyor.
Sırbistan takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergej Milinkovic-Savic.
Sergej Milinkovic-Savic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Andre Zambo Anguissa tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sırbistan takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milos Veljkovic.
Collins Fai ile Milos Veljkovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Collins Fai. Ceza sahası sağ çağrazından Sırbistan takımı oyuna başlayacak.
Pierre Kunde rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Andre Zambo Anguissa ile Kamerun takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Kunde, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Vanja Milinkovic-Savic kurtarıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bryan Mbeumo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aleksandar Mitrovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Kamerun takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolas Nkoulou
Kamerun, Pierre Kunde ile serbest vuruş kullanacak.
Karl Toko Ekambi, Sergej Milinkovic-Savic tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Sırbistan adına Sergej Milinkovic-Savic kullanacak.
Sergej Milinkovic-Savic, Pierre Kunde tarafından faulle durdurulduğu için Sırbistan orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Kamerun, Andre Zambo Anguissa ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Martin Hongla, Filip Kostic tarafından faulle durdurulduğu için Kamerun orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Filip Kostic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Filip Kostic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sırbistan, Aleksandar Mitrovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Sırbistan takımından Andrija Zivkovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sırbistan takımından Aleksandar Mitrovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.