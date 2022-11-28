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Stadyum Al Janoub Stadium Hakem Mohammed Abdulla Hassan Mohd Maç Saati 28 Kasım 13:00
26'
0 0
Kamerun
Kamerun
Sırbistan
Sırbistan

Canlı Maç Anlatımı Kamerun - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı

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    25'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dusan Tadic geçiyor.

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    24'
    Faul | Kamerun

    Kamerun takımında Nicolas Nkoulou faul yapıyor.

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    24'
    Sarı Kart | Kamerun

    Kamerun takımında Nicolas Nkoulou, sarı kart görüyor.

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    24'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergej Milinkovic-Savic.

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    23'
    Faul | Kamerun

    Sergej Milinkovic-Savic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Andre Zambo Anguissa tarafından faule maruz kalıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milos Veljkovic.

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    20'
    Faul | Kamerun

    Collins Fai ile Milos Veljkovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Collins Fai. Ceza sahası sağ çağrazından Sırbistan takımı oyuna başlayacak.

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    20'
    Engellenen Şut | Kamerun

    Pierre Kunde rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    20'
    Korner | Kamerun

    Andre Zambo Anguissa ile Kamerun takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetli Şut | Kamerun

    Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Kunde, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Vanja Milinkovic-Savic kurtarıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Kamerun

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bryan Mbeumo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Sırbistan

    Aleksandar Mitrovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Kamerun

    Bu dakikada Kamerun takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolas Nkoulou

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    16'
    Frikik | Kamerun

    Kamerun, Pierre Kunde ile serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Sırbistan

    Karl Toko Ekambi, Sergej Milinkovic-Savic tarafından faule maruz kalıyor.

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    14'
    Frikik | Sırbistan

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Sırbistan adına Sergej Milinkovic-Savic kullanacak.

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    14'
    Faul | Kamerun

    Sergej Milinkovic-Savic, Pierre Kunde tarafından faulle durdurulduğu için Sırbistan orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Kamerun

    Kamerun, Andre Zambo Anguissa ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | Sırbistan

    Martin Hongla, Filip Kostic tarafından faulle durdurulduğu için Kamerun orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Sırbistan

    Filip Kostic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Filip Kostic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    Direk | Sırbistan

    Sırbistan, Aleksandar Mitrovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    9'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sırbistan takımından Andrija Zivkovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Sırbistan

    Sırbistan takımından Aleksandar Mitrovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kamerun Sırbistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kamerun Kamerun
0 0 %
Sırbistan Sırbistan
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
4
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Kamerun Sırbistan Maç Kadroları

Kamerun Kamerun İlk 11

Teknik Direktör: Rigobert Song

Sırbistan Sırbistan İlk 11

Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

Kamerun Kamerun Yedekler

Sırbistan Sırbistan Yedekler

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