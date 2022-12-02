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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Ismail Elfath Maç Saati 02 Aralık 22:00
18'
0 0
Kamerun
Kamerun
Brezilya
Brezilya

Canlı Maç Anlatımı Kamerun - Brezilya Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Antony ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Korner | Brezilya

    Brezilya, Antony ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Gabriel Martinelli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Brezilya

    Bu dakikada Brezilya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Gabriel Jesus

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    15'
    Korner | Brezilya

    Rodrygo ile Brezilya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    İsabetli Şut | Brezilya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Devis Epassy kurtarıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Brezilya

    Brezilya takımından Dani Alves sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Ofsayt | Brezilya

    Hakem Ismail Elfath yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Gabriel Martinelli için kaldırdı.

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    8'
    Frikik | Kamerun

    Kamerun takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Enzo Ebosse geçiyor.

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    7'
    Faul | Brezilya

    Brezilya takımında Eder Militao faul yapıyor.

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    7'
    Sarı Kart | Brezilya

    Brezilya takımında Eder Militao, sarı kart görüyor.

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    7'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dani Alves geçiyor.

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    6'
    Faul | Kamerun

    Kamerun takımında Nouhou Tolo faul yapıyor.

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    6'
    Sarı Kart | Kamerun

    Kamerun takımında Nouhou Tolo, sarı kart görüyor.

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    5'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya, Dani Alves ile serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Faul | Kamerun

    Antony, Nicolas Ngamaleu tarafından faulle durdurulduğu için Brezilya serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alex Telles geçiyor.

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    3'
    Elle Oynama | Kamerun

    Kamerun takımında Bryan Mbeumo yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Brezilya

    Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Brezilya

    Antony rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kamerun Brezilya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kamerun Kamerun
0 0 %
Brezilya Brezilya
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
1
0
Korner
0
2
Faul
3
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Kamerun Brezilya Maç Kadroları

Kamerun Kamerun İlk 11

Teknik Direktör: Rigobert Song

Brezilya Brezilya İlk 11

Teknik Direktör: Tite

Kamerun Kamerun Yedekler

Brezilya Brezilya Yedekler

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