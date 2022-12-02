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Kamerun - Brezilya Canlı Maç Anlatımı
Antony ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Brezilya, Antony ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gabriel Martinelli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Brezilya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Gabriel Jesus
Rodrygo ile Brezilya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Devis Epassy kurtarıyor.
Brezilya takımından Dani Alves sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Ismail Elfath yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Gabriel Martinelli için kaldırdı.
Kamerun takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Enzo Ebosse geçiyor.
Brezilya takımında Eder Militao faul yapıyor.
Brezilya takımında Eder Militao, sarı kart görüyor.
Brezilya takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dani Alves geçiyor.
Kamerun takımında Nouhou Tolo faul yapıyor.
Kamerun takımında Nouhou Tolo, sarı kart görüyor.
Brezilya, Dani Alves ile serbest vuruş kullanacak.
Antony, Nicolas Ngamaleu tarafından faulle durdurulduğu için Brezilya serbest vuruş kullanacak.
Brezilya takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alex Telles geçiyor.
Kamerun takımında Bryan Mbeumo yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Antony rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.