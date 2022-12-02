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Sırbistan - İsviçre Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sırbistan takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Dusan Tadic geçiyor.
İsviçre takımında Silvan Widmer faul yapıyor.
İsviçre takımında Silvan Widmer, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Remo Freuler, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
İsviçre, Fabian Schar ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Djibril Sow, Sasa Lukic tarafından faulle durdurulduğu için İsviçre yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Sırbistan adına şanssız an Andrija Zivkovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Dusan Tadic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
İsviçre takımından Ruben Vargas sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İsviçre, Granit Xhaka ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Sergej Milinkovic-Savic – Breel Embolo mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta İsviçre lehine faul kararı veriyor.
Nikola Milenkovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ricardo Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sırbistan takımından Vanja Milinkovic-Savic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Granit Xhaka, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Vanja Milinkovic-Savic kurtarıyor.
Breel Embolo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.