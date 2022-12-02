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Stadyum Stadium 974 Hakem Fernando Rapallini Maç Saati 02 Aralık 22:00
17'
0 0
Sırbistan
Sırbistan
İsviçre
İsviçre

Canlı Maç Anlatımı Sırbistan - İsviçre Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | Sırbistan

    Sırbistan takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Dusan Tadic geçiyor.

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    15'
    Faul | İsviçre

    İsviçre takımında Silvan Widmer faul yapıyor.

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    15'
    Sarı Kart | İsviçre

    İsviçre takımında Silvan Widmer, sarı kart görüyor.

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    14'
    Engellenen Şut | İsviçre

    Ceza sahası içinde topla buluşan Remo Freuler, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    14'
    Frikik | İsviçre

    İsviçre, Fabian Schar ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    Faul | Sırbistan

    Djibril Sow, Sasa Lukic tarafından faulle durdurulduğu için İsviçre yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    Direk | Sırbistan

    Sırbistan adına şanssız an Andrija Zivkovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

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    11'
    İsabetli Şut | Sırbistan

    Dusan Tadic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    İsviçre takımından Ruben Vargas sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Frikik | İsviçre

    İsviçre, Granit Xhaka ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    6'
    Faul | Sırbistan

    Sergej Milinkovic-Savic – Breel Embolo mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta İsviçre lehine faul kararı veriyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Sırbistan

    Nikola Milenkovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Sırbistan

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | İsviçre

    Ricardo Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Sırbistan

    Sırbistan takımından Vanja Milinkovic-Savic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'
    İsabetli Şut | İsviçre

    Granit Xhaka, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Vanja Milinkovic-Savic kurtarıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | İsviçre

    Breel Embolo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Sırbistan İsviçre Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sırbistan Sırbistan
0 0 %
İsviçre İsviçre
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
1
Korner
1
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Sırbistan İsviçre Maç Kadroları

Sırbistan Sırbistan İlk 11

Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

İsviçre İsviçre İlk 11

Teknik Direktör: Murat Yakın

Sırbistan Sırbistan Yedekler

İsviçre İsviçre Yedekler

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