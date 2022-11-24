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Stadyum Education City Stadium Hakem Clement Turpin Maç Saati 24 Kasım 16:00
6'
0 0
Uruguay
Uruguay
Güney Kore
Güney Kore

Canlı Maç Anlatımı Uruguay - Güney Kore Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Uruguay

    Uruguay takımında Matias Vecino faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Hwang In-Beom.

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    4'
    Frikik | Güney Kore

    Güney Kore takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hwang In-Beom geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Güney Kore

    Güney Kore takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Seung-Gyu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Güney Kore

    Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Uruguay

    Ceza sahası içerisinde Uruguay takımında Darwin Nunez faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Hwang In-Beom. Güney Kore oyuna serbest vuruşla başlayacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Uruguay Güney Kore Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Uruguay Uruguay
0 0 %
Güney Kore Güney Kore
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Uruguay Güney Kore Maç Kadroları

Uruguay Uruguay İlk 11

Teknik Direktör: Diego Alonso

Güney Kore Güney Kore İlk 11

Teknik Direktör: Paulo Bento

Uruguay Uruguay Yedekler

Güney Kore Güney Kore Yedekler

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