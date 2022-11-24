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Uruguay - Güney Kore Canlı Maç Anlatımı
Uruguay takımında Matias Vecino faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Hwang In-Beom.
Güney Kore takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hwang In-Beom geçiyor.
Güney Kore takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Seung-Gyu geçiyor.
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içerisinde Uruguay takımında Darwin Nunez faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Hwang In-Beom. Güney Kore oyuna serbest vuruşla başlayacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.