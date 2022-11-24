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Stadyum Stadium 974 Hakem Ismail Elfath Maç Saati 24 Kasım 19:00
13'
0 0
Portekiz
Portekiz
Gana
Gana

Canlı Maç Anlatımı Portekiz - Gana Canlı Maç Anlatımı

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    11'
    Faul | Gana

    Thomas Partey ile Otavio arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Thomas Partey. Yarı alanın ortalarından Portekiz takımı oyuna başlayacak.

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    11'
    Frikik | Portekiz

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Portekiz adına Otavio kullanacak.

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    10'
    İsabetli Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Gana

    Sağ çaprazdan Alidu Seidu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Portekiz takımından Ruben Neves şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    Korner | Portekiz

    Raphael Guerreiro ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Portekiz takımından Raphael Guerreiro sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Portekiz takımı Otavio ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Otavio tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Raphael Guerreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    Frikik | Gana

    Gana, Mohammed Salisu ile serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Gana

    Gana takımında Abdul Rahman Baba faul yapıyor.

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    3'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz, Joao Cancelo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    2'
    Faul | Portekiz

    Portekiz takımında Cristiano Ronaldo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Abdul Rahman Baba.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Portekiz Gana Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Portekiz Portekiz
0 0 %
Gana Gana
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Portekiz Gana Maç Kadroları

Portekiz Portekiz İlk 11

Teknik Direktör: Fernando Santos

Gana Gana İlk 11

Teknik Direktör: Otto Addo

Portekiz Portekiz Yedekler

Gana Gana Yedekler

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