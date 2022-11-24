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Portekiz - Gana Canlı Maç Anlatımı
Thomas Partey ile Otavio arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Thomas Partey. Yarı alanın ortalarından Portekiz takımı oyuna başlayacak.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Portekiz adına Otavio kullanacak.
Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ çaprazdan Alidu Seidu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Portekiz takımından Ruben Neves şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Raphael Guerreiro ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Portekiz takımından Raphael Guerreiro sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Portekiz takımı Otavio ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Otavio tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Raphael Guerreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gana, Mohammed Salisu ile serbest vuruş kullanacak.
Gana takımında Abdul Rahman Baba faul yapıyor.
Portekiz, Joao Cancelo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Portekiz takımında Cristiano Ronaldo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Abdul Rahman Baba.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.