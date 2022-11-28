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Güney Kore - Gana Canlı Maç Anlatımı
Güney Kore, Kim Moon-Hwan ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Gana takımında Mohammed Salisu faul yapıyor.
Gana takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammed Kudus.
Güney Kore takımında Jung Woo-Young faul yapıyor.
Güney Kore takımında Jung Woo-Young hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Mohammed Salisu takımını öne geçiren golü atıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gana adına Jordan Ayew kullanacak.
Hwang In-Beom – Jordan Ayew mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Gana lehine faul kararı veriyor.
Tariq Lamptey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol çaprazdan Inaki Williams ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Güney Kore adına Kim Young-Gwon kullanacak.
Gana takımında Daniel Amartey hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gana takımında Daniel Amartey faul yapıyor.
Gana takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tariq Lamptey.
Güney Kore takımında Kim Jin-Su faul yapıyor.
Güney Kore takımından Kim Jin-Su sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cho Gue-Sung tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Son Heung-Min ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
Güney Kore takımından Kim Jin-Su ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jeong Woo-Yeong ile Jordan Ayew arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jeong Woo-Yeong. Ceza sahası sağ çağrazından Gana takımı oyuna başlayacak.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gana adına Gideon Mensah kullanacak.
Güney Kore takımından Son Heung-Min sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Son Heung-Min ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güney Kore takımından Son Heung-Min sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Jung Woo-Young ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güney Kore takımından Hwang In-Beom sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güney Kore, Kwon Chang-Hoon ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jeong Woo-Yeong tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Güney Kore, Son Heung-Min ile köşe vuruşu kullanıyor.
Güney Kore, Son Heung-Min ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hwang In-Beom tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kim Min-Jae altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Güney Kore, Son Heung-Min ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Son Heung-Min, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Tariq Lamptey tarafından faule maruz kalıyor.
Gana takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thomas Partey.
Güney Kore takımında Hwang In-Beom faul yapıyor.
Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Mohammed Kudus ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gana takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammed Kudus.
Mohammed Kudus, taç çizgisine yakın bir noktada Jung Woo-Young tarafından faule maruz kalıyor.
Jordan Ayew, orta yuvarlakta Kim Moon-Hwan tarafından faule maruz kalıyor.
Gana takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andre Ayew.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.