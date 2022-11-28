SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Education City Stadium Hakem Anthony Taylor Maç Saati 28 Kasım 16:00
32'
0 1
Güney Kore
Güney Kore
Gana
Gana
24' Mohammed Salisu

Canlı Maç Anlatımı Güney Kore - Gana Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Güney Kore

    Güney Kore, Kim Moon-Hwan ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Gana

    Gana takımında Mohammed Salisu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Gana

    Gana takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammed Kudus.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Güney Kore

    Güney Kore takımında Jung Woo-Young faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Güney Kore

    Güney Kore takımında Jung Woo-Young hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Gana

    GOL! Mohammed Salisu takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Gana

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gana adına Jordan Ayew kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Güney Kore

    Hwang In-Beom – Jordan Ayew mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Gana lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Gana

    Tariq Lamptey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Gana

    Sol çaprazdan Inaki Williams ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Güney Kore

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Güney Kore adına Kim Young-Gwon kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Gana

    Gana takımında Daniel Amartey hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Gana

    Gana takımında Daniel Amartey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Gana

    Gana takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tariq Lamptey.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Güney Kore

    Güney Kore takımında Kim Jin-Su faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Kim Jin-Su sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Güney Kore

    Cho Gue-Sung tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Son Heung-Min ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Güney Kore

    Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Güney Kore

    Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Kim Jin-Su ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Güney Kore

    Jeong Woo-Yeong ile Jordan Ayew arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jeong Woo-Yeong. Ceza sahası sağ çağrazından Gana takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Gana

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gana adına Gideon Mensah kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Son Heung-Min sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Güney Kore

    Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Son Heung-Min ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Son Heung-Min sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Güney Kore

    Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Jung Woo-Young ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Hwang In-Beom sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Güney Kore

    Güney Kore, Kwon Chang-Hoon ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Güney Kore

    Jeong Woo-Yeong tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Güney Kore

    Güney Kore, Son Heung-Min ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Güney Kore

    Güney Kore, Son Heung-Min ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Güney Kore

    Hwang In-Beom tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Güney Kore

    Kim Min-Jae altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Güney Kore

    Güney Kore, Son Heung-Min ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Gana

    Son Heung-Min, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Tariq Lamptey tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Gana

    Gana takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thomas Partey.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Güney Kore

    Güney Kore takımında Hwang In-Beom faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Güney Kore

    Güney Kore takımından Kwon Chang-Hoon ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Gana

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Mohammed Kudus ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Gana

    Gana takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammed Kudus.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Güney Kore

    Mohammed Kudus, taç çizgisine yakın bir noktada Jung Woo-Young tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Güney Kore

    Jordan Ayew, orta yuvarlakta Kim Moon-Hwan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Gana

    Gana takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andre Ayew.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Güney Kore Gana Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Güney Kore Güney Kore
0 0 %
Gana Gana
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
4
0
Kurtarış
0
0
Korner
7
0
Faul
7
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Güney Kore Gana Maç Kadroları

Güney Kore Güney Kore İlk 11

Teknik Direktör: Paulo Bento

Gana Gana İlk 11

Teknik Direktör: Otto Addo

Güney Kore Güney Kore Yedekler

Gana Gana Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.