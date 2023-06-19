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Türkiye - Galler Canlı Maç Anlatımı
Galler takımı Harry Wilson ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Harry Wilson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.