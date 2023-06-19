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Stadyum Hakem Maç Saati 19 Haziran 21:45
2'
0 0
Türkiye
Türkiye
Galler
Galler

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - Galler Canlı Maç Anlatımı

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    2'
    Engellenen Şut | Galler

    Galler takımı Harry Wilson ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Harry Wilson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Türkiye Galler Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Türkiye Türkiye
0 0 %
Galler Galler
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Türkiye Galler Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör:

Galler Galler İlk 11

Teknik Direktör:

Türkiye Türkiye Yedekler

Galler Galler Yedekler

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