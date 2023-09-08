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Stadyum Hakem Maç Saati 08 Eylül 21:45
27'
0 0
Türkiye
Türkiye
Ermenistan
Ermenistan

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - Ermenistan Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    Faul | Ermenistan

    Ermenistan takımında Vahan Bichakhchyan faul yapıyor.

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    26'
    Korner | Ermenistan

    Vahan Bichakhchyan ile Ermenistan takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Ermenistan

    Sağ çaprazdan Ugochukwu Iwu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Barış Alper Yılmaz

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    20'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    19'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Günok.

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    18'
    Korner | Ermenistan

    Ermenistan, Vahan Bichakhchyan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    Faul | Ermenistan

    Ceza sahası içerisinde Ermenistan takımında Georgi Harutyunyan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Türkiye oyuna serbest vuruşla başlayacak.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Zeki Çelik sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    8'
    Frikik | Ermenistan

    Ermenistan, Ognjen Cancarevic ile serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.

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    6'
    Korner | Ermenistan

    Ermenistan, Vahan Bichakhchyan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    İsabetli Şut | Ermenistan

    Artak Dashyan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Ermenistan

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vahan Bichakhchyan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Türkiye Ermenistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Türkiye Türkiye
0 0 %
Ermenistan Ermenistan
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
1
Korner
1
3
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Türkiye Ermenistan Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör:

Ermenistan Ermenistan İlk 11

Teknik Direktör:

Türkiye Türkiye Yedekler

Ermenistan Ermenistan Yedekler

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