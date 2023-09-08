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Türkiye - Ermenistan Canlı Maç Anlatımı
Ermenistan takımında Vahan Bichakhchyan faul yapıyor.
Vahan Bichakhchyan ile Ermenistan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ çaprazdan Ugochukwu Iwu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Barış Alper Yılmaz
Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Günok.
Ermenistan, Vahan Bichakhchyan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içerisinde Ermenistan takımında Georgi Harutyunyan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Türkiye oyuna serbest vuruşla başlayacak.
Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye takımından Zeki Çelik sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ermenistan, Ognjen Cancarevic ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
Ermenistan, Vahan Bichakhchyan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Artak Dashyan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vahan Bichakhchyan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.