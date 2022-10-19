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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 19 Ekim 21:00
28'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
GMG Kastamonuspor
GMG Kastamonuspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - GMG Kastamonuspor Canlı Maç Anlatımı

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    27'
    Asist | Galatasaray

    Bafetimbi Gomis, gol pasını veren isim.

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    27'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Milot Rashica takımını öne geçiren golü atıyor.

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    26'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında Ayhan Gürbüz faul yapıyor.

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    26'
    Sarı Kart | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında Ayhan Gürbüz, sarı kart görüyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    26'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Patrick Van Aanholt.

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    25'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    Ömer Faruk Yücel - Sergio Oliveira mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

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    25'
    Tehlikeli Hareket | GMG Kastamonuspor

    Kemal Can Aydemir tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    24'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    Sergio Oliveira, Efe Görgülü tarafından faule maruz kalıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    24'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Milot Rashica altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Leo Dubois ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sergio Oliveira rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sergio Oliveira ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Sergio Oliveira ile serbest vuruş kullanacak.

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    22'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında Ramazan Işık faul yapıyor.

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    20'
    Ofsayt | GMG Kastamonuspor

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Efe Görgülü için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    20'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Oliveira geçiyor.

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    19'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    Mustafa Çaylı ile Patrick Van Aanholt arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustafa Çaylı. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Haris Seferovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Yusuf Demir rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergio Oliveira.

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    17'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında Hakan Olkan faul yapıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımından Mustafa Çaylı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Korner | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor, Mustafa Çaylı ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımından Mustafa Çaylı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Milot Rashica ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sergio Oliveira sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Sergio Oliveira ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Berkan Kutlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu kurtarıyor.

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    8'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Berkan Kutlu ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    8'
    Faul | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında Ömer Faruk Yücel faul yapıyor.

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    6'
    Ofsayt | GMG Kastamonuspor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efe Görgülü için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    5'
    Faul | Galatasaray

    Mustafa Çaylı, orta saha çizgisine yakın bir noktada Berkan Kutlu tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    Frikik | GMG Kastamonuspor

    GMG Kastamonuspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Faruk Öcal.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray GMG Kastamonuspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
GMG Kastamonuspor GMG Kastamonuspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
1
9
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray GMG Kastamonuspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

GMG Kastamonuspor GMG Kastamonuspor İlk 11

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Galatasaray Galatasaray Yedekler

GMG Kastamonuspor GMG Kastamonuspor Yedekler

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