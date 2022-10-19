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Galatasaray - GMG Kastamonuspor Canlı Maç Anlatımı
Bafetimbi Gomis, gol pasını veren isim.
GOL! Milot Rashica takımını öne geçiren golü atıyor.
GMG Kastamonuspor takımında Ayhan Gürbüz faul yapıyor.
GMG Kastamonuspor takımında Ayhan Gürbüz, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Patrick Van Aanholt.
Ömer Faruk Yücel - Sergio Oliveira mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Kemal Can Aydemir tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Sergio Oliveira, Efe Görgülü tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile serbest vuruş kullanacak.
Milot Rashica altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Leo Dubois ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sergio Oliveira rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sergio Oliveira ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira ile serbest vuruş kullanacak.
GMG Kastamonuspor takımında Ramazan Işık faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Efe Görgülü için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Oliveira geçiyor.
Mustafa Çaylı ile Patrick Van Aanholt arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustafa Çaylı. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
Haris Seferovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yusuf Demir rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergio Oliveira.
GMG Kastamonuspor takımında Hakan Olkan faul yapıyor.
GMG Kastamonuspor takımından Mustafa Çaylı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GMG Kastamonuspor, Mustafa Çaylı ile köşe vuruşu kullanıyor.
GMG Kastamonuspor takımından Mustafa Çaylı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Milot Rashica ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Sergio Oliveira sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira ile köşe vuruşu kullanıyor.
Berkan Kutlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu kurtarıyor.
Galatasaray, Berkan Kutlu ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
GMG Kastamonuspor takımında Ömer Faruk Yücel faul yapıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efe Görgülü için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Mustafa Çaylı, orta saha çizgisine yakın bir noktada Berkan Kutlu tarafından faule maruz kalıyor.
GMG Kastamonuspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Faruk Öcal.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.