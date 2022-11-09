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Stadyum Vodafone Park Hakem Turgut Doman Maç Saati 09 Kasım 21:00
6'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Serik Belediyespor
Serik Belediyespor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Serik Belediyespor Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Nathan Redmond Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Ofsayt | Serik Belediyespor

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Muhammet Akpınar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    4'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Dele Alli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    3'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.

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    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.

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    3'
    Frikik | Serik Belediyespor

    Serik Belediyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fırat Arıkan.

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    2'
    Faul | Serik Belediyespor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Burak Göksel – Francisco Montero mücadelesinde hakem,Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Serik Belediyespor

    Serik Belediyespor takımında Sergen Yatağan faul yapıyor.

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    1'
    Frikik | Beşiktaş

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Nathan Redmond kullanacak.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Nathan Redmond ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Beşiktaş Serik Belediyespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Serik Belediyespor Serik Belediyespor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Serik Belediyespor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Serik Belediyespor Serik Belediyespor İlk 11

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Serik Belediyespor Serik Belediyespor Yedekler

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