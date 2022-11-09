Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Serik Belediyespor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Nathan Redmond Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Muhammet Akpınar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Dele Alli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.
Serik Belediyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fırat Arıkan.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Burak Göksel – Francisco Montero mücadelesinde hakem,Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Serik Belediyespor takımında Sergen Yatağan faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Nathan Redmond kullanacak.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Nathan Redmond ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.