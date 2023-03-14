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Manchester City - RB Leipzig Canlı Maç Anlatımı
Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jack Grealish altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
John Stones altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.