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Stadyum Etihad Stadium Hakem Slavko Vincic Maç Saati 14 Mart 23:00
24'
1 0
Manchester City
Manchester City
RB Leipzig
RB Leipzig

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - RB Leipzig Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    17'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Jack Grealish altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    4'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Engellenen Şut | Manchester City

    John Stones altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City RB Leipzig Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
RB Leipzig RB Leipzig
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
3
Korner
3
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City RB Leipzig Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

RB Leipzig RB Leipzig İlk 11

Teknik Direktör: Marco Rose

Manchester City Manchester City Yedekler

RB Leipzig RB Leipzig Yedekler

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