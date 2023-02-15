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Borussia Dortmund - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Marius Wolf, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Joao Felix ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mykhailo Mudryk
Joao Felix altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Nico Schlotterbeck önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Nico Schlotterbeck tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Karim Adeyemi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Adeyemi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Joao Felix, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahasında Kalidou Koulibaly topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Chelsea takımı Hakim Ziyech ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Hakim Ziyech tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Sebastien Haller
Karim Adeyemi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Jude Bellingham
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Marius Wolf tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Chelsea takımında Thiago Silva hakem Jesus Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Joao Felix ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Chelsea, Ben Chilwell ile köşe vuruşu kullanıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emre Can önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Emre Can tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Karim Adeyemi, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Chelsea, Joao Felix ile köşe vuruşu kullanıyor.
Chelsea takımında Reece James, sarı kart görüyor.
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Emre Can tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Julian Brandt altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.