SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Signal Iduna Park Hakem Jesus Gil Manzano Maç Saati 15 Şubat 23:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Chelsea
Chelsea

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - Chelsea Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Marius Wolf, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Chelsea

    Joao Felix ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mykhailo Mudryk

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Joao Felix altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Nico Schlotterbeck önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Nico Schlotterbeck tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Karim Adeyemi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Adeyemi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Borussia Dortmund

    Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joao Felix, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Chelsea

    Ceza sahasında Kalidou Koulibaly topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Chelsea takımı Hakim Ziyech ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Hakim Ziyech tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Sebastien Haller

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Karim Adeyemi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Jude Bellingham

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Marius Wolf tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Thiago Silva hakem Jesus Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Chelsea

    Joao Felix ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Chelsea

    Chelsea, Ben Chilwell ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Emre Can önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Emre Can tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Borussia Dortmund

    Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Ceza sahası içinde topla buluşan Karim Adeyemi, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Chelsea

    Chelsea, Joao Felix ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Reece James, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Emre Can tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Julian Brandt altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Borussia Dortmund Chelsea Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
Chelsea Chelsea
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
11
4
Kurtarış
0
0
Korner
5
4
Faul
4
8
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund Chelsea Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Graham Potter

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

Chelsea Chelsea Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.