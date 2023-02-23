SPOR

Tüm maçlar
Stadyum St. Jakob-Park Hakem Antonio Mateu Lahoz Maç Saati 23 Şubat 23:00
35'
1 0
Basel
Basel
Trabzonspor
Trabzonspor
Zeki Amdouni 13'

Canlı Maç Anlatımı Basel - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt. Trezeguet sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trezeguet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Basel

    Zeki Amdouni altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Basel

    Basel takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andy Diouf.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Basel

    Basel, Taulant Xhaka ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Trabzonspor

    Ceza sahasının çaprazında Andi Zeqiri, Marc Bartra tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Basel

    Hakem Antonio Lahoz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Hugo Novoa için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Basel

    Basel takımından Andi Zeqiri tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Jens Larsen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Jens Larsen, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Penaltı Kaçtı | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Basel

    Basel takımında Anton Kade faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Jens Larsen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Doğucan Haspolat geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Basel

    Zeki Amdouni – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jens Larsen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Basel

    Basel takımında Michael Lang faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Basel

    Basel takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andy Pelmard geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Stefano Denswil kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Basel

    Doğucan Haspolat, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Anton Kade tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat hakem Antonio Lahoz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Asist | Basel

    Michael Lang, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Gooolll | Basel

    GOL! Zeki Amdouni takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marwin Hitz kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Basel

    Basel, Taulant Xhaka ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Basel

    Basel takımından Taulant Xhaka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Trabzonspor

    Andi Zeqiri, Stefano Denswil tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Basel

    Basel, Andy Pelmard ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem Antonio Lahoz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Stefano Denswil için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Basel

    Doğucan Haspolat, Andy Diouf tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Basel

    Basel takımında Taulant Xhaka faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Basel Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Basel Basel
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
2
1
Korner
1
3
Faul
6
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Basel Trabzonspor Maç Kadroları

Basel Basel İlk 11

Teknik Direktör: Heiko Vogel

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Basel Basel Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.