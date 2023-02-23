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Basel - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt. Trezeguet sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Trezeguet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Zeki Amdouni altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Basel takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andy Diouf.
Basel, Taulant Xhaka ile serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahasının çaprazında Andi Zeqiri, Marc Bartra tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem Antonio Lahoz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Hugo Novoa için kaldırdı.
Basel takımından Andi Zeqiri tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Trabzonspor takımında Jens Larsen faul yapıyor.
Trabzonspor takımında Jens Larsen, sarı kart görüyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
Basel takımında Anton Kade faul yapıyor.
Jens Larsen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Doğucan Haspolat geçiyor.
Zeki Amdouni – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jens Larsen.
Basel takımında Michael Lang faul yapıyor.
Basel takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andy Pelmard geçiyor.
Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Stefano Denswil kullanacak.
Doğucan Haspolat, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Anton Kade tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat hakem Antonio Lahoz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor.
Michael Lang, gol pasını veren isim.
GOL! Zeki Amdouni takımını öne geçiren golü atıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trezeguet, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marwin Hitz kurtarıyor.
Basel, Taulant Xhaka ile serbest vuruş kullanacak.
Basel takımından Taulant Xhaka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.
Andi Zeqiri, Stefano Denswil tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Basel, Andy Pelmard ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem Antonio Lahoz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Stefano Denswil için kaldırdı.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Doğucan Haspolat, Andy Diouf tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.
Basel takımında Taulant Xhaka faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.