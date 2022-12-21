Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımından Umut Meraş sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dele Alli, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş takımından Umut Meraş sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Kemal Rüzgar takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Seyit Gazanfer.
Barış Gök tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Şanlıurfaspor, Behlül Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barış Gök tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dele Alli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Rakip ceza sahası önünden Salih Uçan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.