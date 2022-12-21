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Stadyum Vodafone Park Hakem Burak Pakkan Maç Saati 21 Aralık 21:00
14'
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Şanlıurfaspor
Şanlıurfaspor
9' Kemal Rüzgar

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Şanlıurfaspor Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Umut Meraş sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Dele Alli, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Umut Meraş sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    Gooolll | Şanlıurfaspor

    GOL! Kemal Rüzgar takımını öne geçiren golü atıyor.

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    9'
    Asist | Şanlıurfaspor

    Golün asistini yapan isim Seyit Gazanfer.

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    8'
    İsabetli Şut | Şanlıurfaspor

    Barış Gök tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    8'
    Korner | Şanlıurfaspor

    Şanlıurfaspor, Behlül Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Şanlıurfaspor

    Barış Gök tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dele Alli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rakip ceza sahası önünden Salih Uçan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Beşiktaş Şanlıurfaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Şanlıurfaspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Tosun

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor Yedekler

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