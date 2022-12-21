SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 21 Aralık 19:00
42'
2 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Yılport Samsunspor
Yılport Samsunspor
Umut Bozok 10' Naci Ünüvar 28'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Yılport Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Marc Bartra altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Naci Ünüvar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Yılport Samsunspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Ahmet Sağat için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Doğucan Haspolat ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Yılport Samsunspor

    Doğucan Haspolat, Ahmet Sağat tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Yılport Samsunspor

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Gaetan Laura için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor, Osman Çelik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Trabzonspor

    Doğucan Haspolat - Celil Yüksel mücadelesinde hakem, Yılport Samsunspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jean-Philippe Gbamin çıkıyor ve yerine Hüseyin Türkmen oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Kaan Güneren geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Trabzonspor

    Ali Kaan Güneren, Trezeguet tarafından faulle durdurulduğu için Yılport Samsunspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Trezeguet.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Naci Ünüvar ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Trabzonspor

    Şener Kaya, Naci Ünüvar tarafından faulle durdurulduğu için Yılport Samsunspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımından Şener Kaya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Naci Ünüvar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Yılport Samsunspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gaetan Laura ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Naci Ünüvar tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımından Gaetan Laura sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jens Larsen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Yılport Samsunspor

    Celil Yüksel - Naci Ünüvar mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Umut Bozok tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Rakip ceza sahası önünden Anastasios Bakasetas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Yılport Samsunspor

    Osman Çelik - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Sarı Kart | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımında Osman Çelik, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Anastasios Bakasetas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Umut Bozok Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Yılport Samsunspor

    Sağ çaprazdan Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Trabzonspor

    Zeki Yavru, Naci Ünüvar tarafından faulle durduruluyor. Yılport Samsunspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aykut Özer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Trezeguet tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Yılport Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor
İsabetli Şut
7
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
5
Korner
2
0
Faul
4
3
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Yılport Samsunspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.