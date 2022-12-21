Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Trabzonspor - Yılport Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Marc Bartra altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Naci Ünüvar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Ahmet Sağat için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Trabzonspor, Doğucan Haspolat ile serbest vuruş kullanacak.
Doğucan Haspolat, Ahmet Sağat tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Gaetan Laura için kaldırdı.
Yılport Samsunspor, Osman Çelik ile serbest vuruş kullanacak.
Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Doğucan Haspolat - Celil Yüksel mücadelesinde hakem, Yılport Samsunspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jean-Philippe Gbamin çıkıyor ve yerine Hüseyin Türkmen oyuna giriyor.
Trezeguet tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yılport Samsunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Kaan Güneren geçiyor.
Ali Kaan Güneren, Trezeguet tarafından faulle durdurulduğu için Yılport Samsunspor serbest vuruş kullanacak.
Golün asistini yapan isim Trezeguet.
GOL! Naci Ünüvar ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Şener Kaya, Naci Ünüvar tarafından faulle durdurulduğu için Yılport Samsunspor serbest vuruş kullanacak.
Yılport Samsunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.
Yılport Samsunspor takımından Şener Kaya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Naci Ünüvar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gaetan Laura ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Naci Ünüvar tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yılport Samsunspor takımından Gaetan Laura sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jens Larsen geçiyor.
Celil Yüksel - Naci Ünüvar mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Umut Bozok tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.
Rakip ceza sahası önünden Anastasios Bakasetas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Osman Çelik - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Yılport Samsunspor takımında Osman Çelik, sarı kart görüyor.
Golün asistini yapan isim Anastasios Bakasetas.
GOL! Umut Bozok Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Sağ çaprazdan Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zeki Yavru, Naci Ünüvar tarafından faulle durduruluyor. Yılport Samsunspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Yılport Samsunspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aykut Özer.
Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Trezeguet tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.