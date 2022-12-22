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Galatasaray - Ankara Keçiörengücü Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Galatasaray takımında Haris Seferovic faul yapıyor.
Ankara Keçiörengücü takımından Ibrahim Olawoyin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Victor Nelsson Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Kartal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ankara Keçiörengücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muharrem Cinan.
Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Juan Mata kullanacak.
Ankara Keçiörengücü takımında Ibrahim Olawoyin faul yapıyor.
Galatasaray, Haris Seferovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Kazanılan penaltıyı Haris Seferovic kaçırıyor.
Ankara Keçiörengücü takımında Mikail Okyar faul yapıyor.
Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Milot Rashica ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Juan Mata sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Leo Dubois ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Moustapha Camara rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Galatasaray takımından Juan Mata sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımından Emin Bayram tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımından Juan Mata ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juan Mata geçiyor.
Ankara Keçiörengücü takımında Mikail Okyar faul yapıyor.
Lucas Torreira, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juan Mata geçiyor.
Ankara Keçiörengücü takımında Muharrem Cinan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Milot Rashica.
Ceza sahası içinde topla buluşan Juan Mata, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Juan Mata tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Ankara Keçiörengücü takımından Abdullah Aydın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ankara Keçiörengücü, Abdullah Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdullah Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Juan Mata kullanacak.
Moustapha Camara - Barış Alper Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Ankara Keçiörengücü takımında Moustapha Camara hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Ankara Keçiörengücü adına Erhan Kartal kullanacak.
Mikail Okyar, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Berkan Kutlu tarafından faule maruz kalıyor.
Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Milot Rashica tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ankara Keçiörengücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haşim Arda Sarman geçiyor.
Galatasaray takımında Milot Rashica faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Erhan Kartal.
Leo Dubois ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Berkan Kutlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.
Lucas Torreira, Muharrem Cinan tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Patrick Van Aanholt kullanacak.
Ankara Keçiörengücü takımında Erhan Kartal faul yapıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Dubois.
Ankara Keçiörengücü takımında Ibrahim Olawoyin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Dubois.
Ibrahim Olawoyin rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milot Rashica ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Juan Mata sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.