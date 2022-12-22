SPOR

Tüm maçlar
Stadyum NEF Stadyumu Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 22 Aralık 21:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Ankara Keçiörengücü Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Haris Seferovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımından Ibrahim Olawoyin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Victor Nelsson Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Ankara Keçiörengücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erhan Kartal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muharrem Cinan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Juan Mata kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Ibrahim Olawoyin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Direk | Galatasaray

    Galatasaray, Haris Seferovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Penaltı Kaçtı | Galatasaray

    Kazanılan penaltıyı Haris Seferovic kaçırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Mikail Okyar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Milot Rashica ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Juan Mata sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Leo Dubois ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | Ankara Keçiörengücü

    Moustapha Camara rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Juan Mata sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Galatasaray

    Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Emin Bayram tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Galatasaray

    Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Juan Mata ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juan Mata geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Mikail Okyar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juan Mata geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Muharrem Cinan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Milot Rashica.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Juan Mata, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Juan Mata tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımından Abdullah Aydın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü, Abdullah Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Ankara Keçiörengücü

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdullah Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Galatasaray

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Juan Mata kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Moustapha Camara - Barış Alper Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Sarı Kart | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Moustapha Camara hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Ankara Keçiörengücü

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Ankara Keçiörengücü adına Erhan Kartal kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Galatasaray

    Mikail Okyar, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Berkan Kutlu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Milot Rashica tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haşim Arda Sarman geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Milot Rashica faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Erhan Kartal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Leo Dubois ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Berkan Kutlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Lucas Torreira, Muharrem Cinan tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Galatasaray

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Patrick Van Aanholt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Erhan Kartal faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Dubois.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Ankara Keçiörengücü

    Ankara Keçiörengücü takımında Ibrahim Olawoyin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Dubois.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Ankara Keçiörengücü

    Ibrahim Olawoyin rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milot Rashica ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Juan Mata sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Ankara Keçiörengücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Ankara Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
8
2
Kurtarış
0
3
Korner
6
1
Faul
4
8
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Ankara Keçiörengücü Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ankara Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü İlk 11

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Ankara Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.