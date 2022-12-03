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Stadyum Khalifa Stadium Hakem Wilton Pereira Sampaio Maç Saati 03 Aralık 18:00
4'
0 0
Hollanda
Hollanda
A.B.D.
A.B.D.

Canlı Maç Anlatımı Hollanda - A.B.D. Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marten De Roon geçiyor.

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    3'
    İsabetli Şut | A.B.D.

    A.B.D. takımından Christian Pulisic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | A.B.D.

    A.B.D. takımından Sergino Dest ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | A.B.D.

    A.B.D. takımında Antonee Robinson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Denzel Dumfries.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Hollanda A.B.D. Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hollanda Hollanda
0 0 %
A.B.D. A.B.D.
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hollanda A.B.D. Maç Kadroları

Hollanda Hollanda İlk 11

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

A.B.D. A.B.D. İlk 11

Teknik Direktör: Gregg Berhalter

Hollanda Hollanda Yedekler

A.B.D. A.B.D. Yedekler

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