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Hollanda - A.B.D. Canlı Maç Anlatımı
Hollanda takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marten De Roon geçiyor.
A.B.D. takımından Christian Pulisic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
A.B.D. takımından Sergino Dest ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
A.B.D. takımında Antonee Robinson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Denzel Dumfries.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.