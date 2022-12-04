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Fransa - Polonya Canlı Maç Anlatımı
Adrien Rabiot rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fransa takımından Antoine Griezmann Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fransa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fransa adına Antoine Griezmann kullanacak.
Polonya takımında Grzegorz Krychowiak faul yapıyor.
Polonya takımı Przemyslaw Frankowski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Przemyslaw Frankowski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Piotr Zielinski tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.
Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.
Wojciech Szczesny, penaltı noktası çevresinde Dayot Upamecano tarafından faule maruz kalıyor.
Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matthew Cash, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bartosz Bereszynski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya takımından Robert Lewandowski çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Polonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robert Lewandowski geçiyor.
Fransa takımında Aurelien Tchouameni faul yapıyor.
Fransa takımında Aurelien Tchouameni hakem Jesus Saez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem Jesus Saez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ousmane Dembele için kaldırdı.
Sebastian Szymanski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Szymanski.
Bartosz Bereszynski, Ousmane Dembele tarafından faulle durdurulduğu için Polonya serbest vuruş kullanacak.
Jules Kounde tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Robert Lewandowski şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fransa takımından Kylian Mbappe sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahası önünden Robert Lewandowski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ousmane Dembele, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.
Polonya takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Kamil Glik kullanacak.
Grzegorz Krychowiak, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Adrien Rabiot tarafından faulle durduruluyor.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aurelien Tchouameni, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.
Fransa takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aurelien Tchouameni.
Aurelien Tchouameni, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Robert Lewandowski tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Fransa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ousmane Dembele
Theo Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Antoine Griezmann ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Polonya takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jakub Kaminski geçiyor.
Jakub Kaminski, Theo Hernandez tarafından faulle durduruluyor. Polonya, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jakub Kaminski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Raphael Varane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fransa takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Antoine Griezmann.
Fransa takımından Antoine Griezmann rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Polonya takımında Bartosz Bereszynski faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.