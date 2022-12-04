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Stadyum Al Thumama Hakem Jesus Valenzuela Saez Maç Saati 04 Aralık 18:00
41'
0 0
Fransa
Fransa
Polonya
Polonya

Canlı Maç Anlatımı Fransa - Polonya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Adrien Rabiot rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Antoine Griezmann Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fransa adına Antoine Griezmann kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Polonya

    Polonya takımında Grzegorz Krychowiak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Polonya

    Polonya takımı Przemyslaw Frankowski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Przemyslaw Frankowski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Polonya

    Piotr Zielinski tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wojciech Szczesny.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Fransa

    Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Fransa

    Wojciech Szczesny, penaltı noktası çevresinde Dayot Upamecano tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Polonya

    Matthew Cash, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Fransa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bartosz Bereszynski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Polonya

    Polonya takımından Robert Lewandowski çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robert Lewandowski geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Fransa

    Fransa takımında Aurelien Tchouameni faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Sarı Kart | Fransa

    Fransa takımında Aurelien Tchouameni hakem Jesus Saez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Fransa

    Hakem Jesus Saez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ousmane Dembele için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Sebastian Szymanski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Szymanski.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fransa

    Bartosz Bereszynski, Ousmane Dembele tarafından faulle durdurulduğu için Polonya serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | Fransa

    Jules Kounde tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Polonya

    Robert Lewandowski şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Kylian Mbappe sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Rakip ceza sahası önünden Robert Lewandowski ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Fransa

    Ousmane Dembele, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Polonya adına Kamil Glik kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fransa

    Grzegorz Krychowiak, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Adrien Rabiot tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Fransa

    Aurelien Tchouameni, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Wojciech Szczesny kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aurelien Tchouameni.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Polonya

    Aurelien Tchouameni, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Robert Lewandowski tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kylian Mbappe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Fransa

    Bu dakikada Fransa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ousmane Dembele

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Theo Hernandez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Antoine Griezmann ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Antoine Griezmann ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kylian Mbappe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Polonya

    Polonya takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jakub Kaminski geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Fransa

    Jakub Kaminski, Theo Hernandez tarafından faulle durduruluyor. Polonya, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Polonya

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jakub Kaminski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Raphael Varane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Antoine Griezmann.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Antoine Griezmann rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Polonya

    Polonya takımında Bartosz Bereszynski faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fransa Polonya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fransa Fransa
0 0 %
Polonya Polonya
İsabetli Şut
4
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
4
Korner
5
0
Faul
5
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Fransa Polonya Maç Kadroları

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Polonya Polonya İlk 11

Teknik Direktör: Czeslaw Michniewicz

Fransa Fransa Yedekler

Polonya Polonya Yedekler

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