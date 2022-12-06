Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fas - İspanya Canlı Maç Anlatımı
90 dakikanın ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmuyor ve maç penaltılara kalıyor.
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Fas: 3 - İspanya: 0
Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Abdelhamid Sabiri ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 1 - 0
Pablo Sarabia, penaltı atışını kaçırıyor.
Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Hakim Ziyech ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 2 - 0
Carlos Soler, penaltı atışını kaçırıyor.
Badr Benoun, penaltı atışını kaçırıyor.
Sergio Busquets, penaltı atışını kaçırıyor.
Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Achraf Hakimi ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 3 - 0
Fas takımında oyuncu değişikliği; Azzedine Ounahi oyundan çıkarken Badr Benoun oyuna giren isim.
Pablo Sarabia ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
İspanya takımından Pablo Sarabia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sergio Busquets altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İspanya takımından Carlos Soler şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İspanya, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Pablo Sarabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya adına şanssız an Pablo Sarabia tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Seri penaltı atışları başlıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nico Williams ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nico Williams çıkıyor ve yerine Pablo Sarabia oyuna giriyor.
İkinci uzatma devresi başlıyor.
Kaleciyi önde gören Abdelhamid Sabiri, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak top auta gidiyor.
İlk uzatma devresi sona eriyor.
Marcos Llorente rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İspanya takımından Carlos Soler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Carlos Soler ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
İspanya takımından Rodri ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fas takımından Walid Cheddira tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Rodri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Aymeric Laporte kullanacak.
Abde Ezzalzouli - Rodri mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada İspanya lehine faul kararı veriyor.
İspanya, Ansu Fati ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alvaro Morata ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Alejandro Balde, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcos Llorente ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya takımında oyuncu değişikliği; Daniel Olmo oyundan çıkarken Ansu Fati oyuna giren isim.
İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jordi Alba çıkıyor ve yerine Alejandro Balde oyuna giriyor.
İspanya takımından Pedri Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya takımından Nico Williams ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alvaro Morata, Romain Saiss tarafından faule maruz kalıyor.
İspanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Carlos Soler geçiyor.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Walid Cheddira için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Jordi Alba kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir bölgede Hakim Ziyech faul yapıyor. Mücadele İspanya takımının serbest atışı ile devam edecek.
İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marcos Llorente.
Nico Williams, Yahia Attiat-Allal tarafından faule maruz kalıyor.
Hakemin düdüğüyle uzatmaların ilk devresi başlıyor.
İspanya, Carlos Soler ile serbest vuruş kullanacak.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Romain Saiss ofsayta yakalanıyor.
Daniel Olmo, Azzedine Ounahi tarafından faulle durdurulduğu için İspanya serbest vuruş kullanacak.
Fas takımında Romain Saiss hakem Fernando Rapallini tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Alvaro Morata ile Jawad El Yamiq arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alvaro Morata. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fas takımı oyuna başlayacak.
Fas takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakim Ziyech.
İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alvaro Morata tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Daniel Olmo, Azzedine Ounahi tarafından faulle durduruluyor.
Daniel Olmo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daniel Olmo.
Carlos Soler ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aymeric Laporte altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Maçın normal süresi sona eriyor.90 dakika sonucu; Fas: 0 – İspanya: 0
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Alvaro Morata
Nico Williams ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fas takımından Walid Cheddira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jawad El Yamiq.
Fas takımında oyuncu değişikliği; Nayef Aguerd oyundan çıkarken Jawad El Yamiq oyuna giren isim.
İspanya takımında Jordi Alba faul yapıyor.
Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Noussair Mazraoui çıkıyor ve yerine Yahia Attiat-Allal oyuna giriyor.
Fas takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Abdelhamid Sabiri oyuna giren isim.
Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Selim Amallah çıkıyor ve yerine Walid Cheddira oyuna giriyor.
İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alvaro Morata tarafından çekilen şut auta gidiyor.
İspanya takımından Jordi Alba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya, Daniel Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.
İspanya takımından Nico Williams sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya takımından Jordi Alba sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Daniel Olmo
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fas adına Nayef Aguerd kullanacak.
Achraf Hakimi, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Aymeric Laporte tarafından faule maruz kalıyor.
İspanya takımında Aymeric Laporte, sarı kart görüyor.
İspanya takımında oyuncu değişikliği; Ferran Torres oyundan çıkarken Nico Williams oyuna giren isim.
Ofsayt bayrağı Alvaro Morata için kalkıyor
İspanya takımından Jordi Alba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya, Daniel Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sofiane Boufal çıkıyor ve yerine Abde Ezzalzouli oyuna giriyor.
İspanya takımından Ferran Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marco Asensio çıkıyor ve yerine Alvaro Morata oyuna giriyor.
İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Gavi çıkıyor ve yerine Carlos Soler oyuna giriyor.
Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya, Pedri ile serbest vuruş kullanacak.
Fas takımında Nayef Aguerd faul yapıyor.
İspanya takımından Jordi Alba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Aymeric Laporte kullanacak.
Pedri, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakim Ziyech tarafından faulle durduruluyor.
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Youssef En-Nesyri
Daniel Olmo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fas takımında Achraf Hakimi faul yapıyor.
İspanya, Marco Asensio ile serbest vuruş kullanacak.
Fas, Nayef Aguerd ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İspanya takımında Daniel Olmo faul yapıyor.
İspanya, Jordi Alba ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Fas takımında Achraf Hakimi faul yapıyor.
Hakem Fernando Rapallini yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ferran Torres için kaldırdı.
İspanya, Aymeric Laporte ile serbest vuruş kullanacak.
Gavi, Hakim Ziyech tarafından faule maruz kalıyor.
İspanya takımından Marco Asensio sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İspanya, Daniel Olmo ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ferran Torres, taç çizgisine yakın bir noktada Noussair Mazraoui tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Marco Asensio ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
İspanya takımından Pedri sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakim Ziyech.
Nayef Aguerd şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fas takımından Achraf Hakimi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sofiane Boufal, Gavi tarafından faulle durdurulduğu için Fas serbest vuruş kullanacak.
Gavi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İspanya takımında Gavi faul yapıyor.
Fas, Bono ile serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ferran Torres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Noussair Mazraoui tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sofyan Amrabat.
Youssef En-Nesyri, Rodri tarafından faulle durdurulduğu için Fas serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Sofiane Boufal için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fas, Sofyan Amrabat ile serbest vuruş kullanacak.
Azzedine Ounahi, Pedri tarafından faule maruz kalıyor.
İspanya, Sergio Busquets ile serbest vuruş kullanacak.
Fas takımında Romain Saiss faul yapıyor.
İspanya takımından Marco Asensio şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Ferran Torres için kalkıyor
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Hakim Ziyech ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sofyan Amrabat, Daniel Olmo tarafından faule maruz kalıyor.
Achraf Hakimi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakim Ziyech geçiyor.
Fas takımından Hakim Ziyech ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Pedri, Selim Amallah tarafından faulle durdurulduğu için İspanya serbest vuruş kullanacak.
İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergio Busquets.
Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Achraf Hakimi geçiyor.
İspanya takımında Jordi Alba faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Selim Amallah.
İspanya takımından Ferran Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Hakim Ziyech
İspanya takımından Ferran Torres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fas takımından Noussair Mazraoui ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nayef Aguerd.
İspanya takımında Gavi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Sofyan Amrabat.
Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Noussair Mazraoui.
İspanya takımında Rodri faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Sofiane Boufal.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fas takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Achraf Hakimi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fas adına Achraf Hakimi kullanacak.
İspanya takımında Gavi faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Sofyan Amrabat, Gavi tarafından faule maruz kalıyor.
Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bono geçiyor.
Fas takımından Sofiane Boufal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jordi Alba, Hakim Ziyech tarafından faule maruz kalıyor.
İspanya, Pedri ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.