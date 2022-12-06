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Stadyum Education City Stadium Hakem Fernando Rapallini Maç Saati 06 Aralık 18:00
PENS
İY: 0 - 0
3 0
Fas
Fas
İspanya
İspanya

Canlı Maç Anlatımı Fas - İspanya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'

    90 dakikanın ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmuyor ve maç penaltılara kalıyor.

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    120'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Fas: 3 - İspanya: 0

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    120'
    Başarılı Penaltı | Fas

    Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Abdelhamid Sabiri ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 1 - 0

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    120'
    Başarısız Penaltı | İspanya

    Pablo Sarabia, penaltı atışını kaçırıyor.

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    120'
    Başarılı Penaltı | Fas

    Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Hakim Ziyech ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 2 - 0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Başarısız Penaltı | İspanya

    Carlos Soler, penaltı atışını kaçırıyor.

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    120'
    Başarısız Penaltı | Fas

    Badr Benoun, penaltı atışını kaçırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Başarısız Penaltı | İspanya

    Sergio Busquets, penaltı atışını kaçırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Başarılı Penaltı | Fas

    Penaltı atışları devam ediyor ve Fas takımı Achraf Hakimi ile penaltıyı gole çeviriyor, skor : 3 - 0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımında oyuncu değişikliği; Azzedine Ounahi oyundan çıkarken Badr Benoun oyuna giren isim.

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    120'
    Korner | İspanya

    Pablo Sarabia ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    120'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Pablo Sarabia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    120'
    Engellenen Şut | İspanya

    Sergio Busquets altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Engellenen Şut | İspanya

    İspanya takımından Carlos Soler şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    Korner | İspanya

    İspanya, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Pablo Sarabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'
    | İspanya

    İspanya adına şanssız an Pablo Sarabia tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    120'

    Seri penaltı atışları başlıyor.

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    118'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nico Williams ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    118'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nico Williams çıkıyor ve yerine Pablo Sarabia oyuna giriyor.

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    106'

    İkinci uzatma devresi başlıyor.

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    106'
    İsabetsiz Şut | Fas

    Kaleciyi önde gören Abdelhamid Sabiri, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak top auta gidiyor.

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    105'

    İlk uzatma devresi sona eriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    105'
    Engellenen Şut | İspanya

    Marcos Llorente rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    105'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Carlos Soler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    105'
    Korner | İspanya

    Carlos Soler ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    105'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Rodri ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    104'
    İsabetli Şut | Fas

    Fas takımından Walid Cheddira tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    103'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Rodri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    102'
    Frikik | İspanya

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Aymeric Laporte kullanacak.

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    102'
    Faul | Fas

    Abde Ezzalzouli - Rodri mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada İspanya lehine faul kararı veriyor.

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    101'
    Korner | İspanya

    İspanya, Ansu Fati ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    100'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alvaro Morata ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    100'
    Engellenen Şut | İspanya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Alejandro Balde, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    100'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcos Llorente ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    98'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımında oyuncu değişikliği; Daniel Olmo oyundan çıkarken Ansu Fati oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    98'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jordi Alba çıkıyor ve yerine Alejandro Balde oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    97'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Pedri Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    97'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Nico Williams ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    96'
    Faul | Fas

    Alvaro Morata, Romain Saiss tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    96'
    Frikik | İspanya

    İspanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Carlos Soler geçiyor.

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    95'
    Ofsayt | Fas

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Walid Cheddira için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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    94'
    Frikik | İspanya

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Jordi Alba kullanacak.

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    94'
    Faul | Fas

    Taç çizgisine yakın bir bölgede Hakim Ziyech faul yapıyor. Mücadele İspanya takımının serbest atışı ile devam edecek.

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    92'
    Frikik | İspanya

    İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marcos Llorente.

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    92'
    Faul | Fas

    Nico Williams, Yahia Attiat-Allal tarafından faule maruz kalıyor.

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    91'

    Hakemin düdüğüyle uzatmaların ilk devresi başlıyor.

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    90'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Carlos Soler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Ofsayt | Fas

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Romain Saiss ofsayta yakalanıyor.

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    90'
    Faul | Fas

    Daniel Olmo, Azzedine Ounahi tarafından faulle durdurulduğu için İspanya serbest vuruş kullanacak.

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    90'
    Sarı Kart | Fas

    Fas takımında Romain Saiss hakem Fernando Rapallini tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    90'
    Faul | İspanya

    Alvaro Morata ile Jawad El Yamiq arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alvaro Morata. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fas takımı oyuna başlayacak.

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    90'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakim Ziyech.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alvaro Morata tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Faul | Fas

    Daniel Olmo, Azzedine Ounahi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Daniel Olmo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | İspanya

    İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daniel Olmo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Korner | İspanya

    Carlos Soler ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Engellenen Şut | İspanya

    Aymeric Laporte altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'

    Maçın normal süresi sona eriyor.90 dakika sonucu; Fas: 0 – İspanya: 0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    89'
    Ofsayt | İspanya

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Alvaro Morata

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    89'
    Engellenen Şut | İspanya

    Nico Williams ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    İsabetsiz Şut | Fas

    Fas takımından Walid Cheddira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jawad El Yamiq.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımında oyuncu değişikliği; Nayef Aguerd oyundan çıkarken Jawad El Yamiq oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    83'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Jordi Alba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Noussair Mazraoui çıkıyor ve yerine Yahia Attiat-Allal oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Abdelhamid Sabiri oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Selim Amallah çıkıyor ve yerine Walid Cheddira oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    İspanya takımı Alvaro Morata ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alvaro Morata tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Jordi Alba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Korner | İspanya

    İspanya, Daniel Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Nico Williams sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Jordi Alba sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Daniel Olmo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Frikik | Fas

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fas adına Nayef Aguerd kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Faul | İspanya

    Achraf Hakimi, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Aymeric Laporte tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Sarı Kart | İspanya

    İspanya takımında Aymeric Laporte, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımında oyuncu değişikliği; Ferran Torres oyundan çıkarken Nico Williams oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Ofsayt | İspanya

    Ofsayt bayrağı Alvaro Morata için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Jordi Alba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Korner | İspanya

    İspanya, Daniel Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Oyuna Girme | Fas

    Fas takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sofiane Boufal çıkıyor ve yerine Abde Ezzalzouli oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Ferran Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marco Asensio çıkıyor ve yerine Alvaro Morata oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | İspanya

    İspanya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Gavi çıkıyor ve yerine Carlos Soler oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Pedri ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Fas

    Fas takımında Nayef Aguerd faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Jordi Alba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Frikik | İspanya

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu İspanya adına Aymeric Laporte kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Faul | Fas

    Pedri, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakim Ziyech tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Ofsayt | Fas

    Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Youssef En-Nesyri

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetli Şut | İspanya

    Daniel Olmo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Fas

    Fas takımında Achraf Hakimi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Marco Asensio ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Fas

    Fas, Nayef Aguerd ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Daniel Olmo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Jordi Alba ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Fas

    Fas takımında Achraf Hakimi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Ofsayt | İspanya

    Hakem Fernando Rapallini yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ferran Torres için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Aymeric Laporte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | Fas

    Gavi, Hakim Ziyech tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Marco Asensio sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Daniel Olmo ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Fas

    Ferran Torres, taç çizgisine yakın bir noktada Noussair Mazraoui tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | İspanya

    Marco Asensio ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Pedri sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakim Ziyech.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Fas

    Nayef Aguerd şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Achraf Hakimi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | İspanya

    Sofiane Boufal, Gavi tarafından faulle durdurulduğu için Fas serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Gavi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Gavi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Fas

    Fas, Bono ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ferran Torres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Fas

    Noussair Mazraoui tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sofyan Amrabat.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | İspanya

    Youssef En-Nesyri, Rodri tarafından faulle durdurulduğu için Fas serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Fas

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Sofiane Boufal için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Fas

    Fas, Sofyan Amrabat ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | İspanya

    Azzedine Ounahi, Pedri tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Sergio Busquets ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Fas

    Fas takımında Romain Saiss faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    İspanya takımından Marco Asensio şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Ofsayt | İspanya

    Ofsayt bayrağı Ferran Torres için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Hakim Ziyech ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | İspanya

    Sofyan Amrabat, Daniel Olmo tarafından faule maruz kalıyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Achraf Hakimi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Frikik | Fas

    Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakim Ziyech geçiyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Hakim Ziyech ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Faul | Fas

    Pedri, Selim Amallah tarafından faulle durdurulduğu için İspanya serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Frikik | İspanya

    İspanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergio Busquets.

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    19'
    Frikik | Fas

    Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Achraf Hakimi geçiyor.

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    19'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Jordi Alba faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Selim Amallah.

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    19'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Ferran Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Ofsayt | Fas

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Hakim Ziyech

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    17'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    İspanya takımından Ferran Torres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Noussair Mazraoui ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nayef Aguerd.

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    13'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Gavi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Sofyan Amrabat.

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    13'
    Frikik | Fas

    Fas takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Noussair Mazraoui.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Rodri faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Sofiane Boufal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | İspanya

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jordi Alba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Fas

    Fas takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Achraf Hakimi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Frikik | Fas

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fas adına Achraf Hakimi kullanacak.

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    10'
    Faul | İspanya

    İspanya takımında Gavi faul yapıyor.

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    9'
    Faul | İspanya

    Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Sofyan Amrabat, Gavi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Fas

    Fas takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bono geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Fas

    Fas takımından Sofiane Boufal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fas

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jordi Alba, Hakim Ziyech tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | İspanya

    İspanya, Pedri ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fas İspanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fas Fas
0 0 %
İspanya İspanya
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
4
12
Kurtarış
1
2
Korner
0
8
Faul
15
14
Ofsayt
5
4
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Fas İspanya Maç Kadroları

Fas Fas İlk 11

Teknik Direktör: Walid Regragui

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Fas Fas Yedekler

İspanya İspanya Yedekler

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