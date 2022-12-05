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Stadyum Stadium 974 Hakem Clement Turpin Maç Saati 05 Aralık 22:00
16'
2 0
Brezilya
Brezilya
Güney Kore
Güney Kore
Vinicius Junior 7' Neymar (P) 13'

Canlı Maç Anlatımı Brezilya - Güney Kore Canlı Maç Anlatımı

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    13'
    Penaltı Golü | Brezilya

    GOL! Neymar penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

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    11'
    Faul | Güney Kore

    Güney Kore takımında Jung Woo-Young faul yapıyor.

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    10'
    Faul | Güney Kore

    Cho Gue-Sung – Neymar mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Brezilya lehine faul kararı veriyor.

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    10'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya, Neymar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Gooolll | Brezilya

    GOL! Vinicius Junior takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Asist | Brezilya

    Golün asistini yapan isim Raphinha.

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    6'
    Ofsayt | Güney Kore

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Cho Gue-Sung

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    5'
    Faul | Güney Kore

    Son Heung-Min - Eder Militao mücadelesinde hakem, Brezilya lehine faul kararı veriyor.

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    5'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eder Militao.

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    5'
    Ofsayt | Güney Kore

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Son Heung-Min

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    4'
    Elle Oynama | Güney Kore

    Güney Kore takımında Cho Gue-Sung topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    4'
    Frikik | Brezilya

    Brezilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Raphinha.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Güney Kore

    Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Cho Gue-Sung için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Brezilya Güney Kore Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Brezilya Brezilya
0 0 %
Güney Kore Güney Kore
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
3
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Brezilya Güney Kore Maç Kadroları

Brezilya Brezilya İlk 11

Teknik Direktör: Tite

Güney Kore Güney Kore İlk 11

Teknik Direktör: Paulo Bento

Brezilya Brezilya Yedekler

Güney Kore Güney Kore Yedekler

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