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Brezilya - Güney Kore Canlı Maç Anlatımı
GOL! Neymar penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
Güney Kore takımında Jung Woo-Young faul yapıyor.
Cho Gue-Sung – Neymar mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Brezilya lehine faul kararı veriyor.
Brezilya, Neymar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
GOL! Vinicius Junior takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Raphinha.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Cho Gue-Sung
Son Heung-Min - Eder Militao mücadelesinde hakem, Brezilya lehine faul kararı veriyor.
Brezilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eder Militao.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Son Heung-Min
Güney Kore takımında Cho Gue-Sung topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Brezilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Raphinha.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Cho Gue-Sung için ofsayt bayrağını kaldırıyor.