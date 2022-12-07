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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Burak Şeker Maç Saati 07 Aralık 19:00
45'
0 2
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
28' İrfan Can Kahveci 41' Serdar Dursun

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    41'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Serdar Dursun ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

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    36'
    Penaltı Kaçtı | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Dursun penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

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    28'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! İrfan Can Kahveci takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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