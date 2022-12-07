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Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
GOL! Serdar Dursun ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Dursun penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
GOL! İrfan Can Kahveci takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.