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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Maç Saati 10 Aralık 16:00
55'
İY: 1 - 0
1 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Salernitana
Salernitana
İrfan Can Kahveci 34'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Salernitana Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    34'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Salernitana Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Salernitana Salernitana
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Salernitana Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Salernitana Salernitana İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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