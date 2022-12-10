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Fenerbahçe - Salernitana Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
GOL! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.