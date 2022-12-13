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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Daniele Orsato Maç Saati 13 Aralık 22:00
9'
0 0
Arjantin
Arjantin
Hırvatistan
Hırvatistan

Canlı Maç Anlatımı Arjantin - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Faul | Hırvatistan

    Hırvatistan takımında Mario Pasalic faul yapıyor.

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    7'
    Frikik | Arjantin

    Arjantin takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leandro Paredes geçiyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Sol çaprazdan Ivan Perisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nahuel Molina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Arjantin Hırvatistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arjantin Arjantin
0 0 %
Hırvatistan Hırvatistan
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Arjantin Hırvatistan Maç Kadroları

Arjantin Arjantin İlk 11

Teknik Direktör: Lionel Scaloni

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Arjantin Arjantin Yedekler

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

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