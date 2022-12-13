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Arjantin - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı
Hırvatistan takımında Mario Pasalic faul yapıyor.
Arjantin takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leandro Paredes geçiyor.
Sol çaprazdan Ivan Perisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nahuel Molina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.