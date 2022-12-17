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Stadyum Khalifa Stadium Hakem Abdulrahman Al Jassim Maç Saati 17 Aralık 18:00
5'
0 0
Hırvatistan
Hırvatistan
Fas
Fas

Canlı Maç Anlatımı Hırvatistan - Fas Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    Korner | Hırvatistan

    Hırvatistan, Lovro Majer ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Lovro Majer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Hırvatistan

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Perisic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Hırvatistan Fas Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hırvatistan Hırvatistan
0 0 %
Fas Fas
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hırvatistan Fas Maç Kadroları

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Fas Fas İlk 11

Teknik Direktör: Walid Regragui

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

Fas Fas Yedekler

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