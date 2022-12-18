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Stadyum Lusail Iconic Stadium Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 18 Aralık 18:00
24'
1 0
Arjantin
Arjantin
Fransa
Fransa
Lionel Messi (P) 23'

Canlı Maç Anlatımı Arjantin - Fransa Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Penaltı Golü | Arjantin

    GOL! Lionel Messi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    21'
    Faul | Fransa

    Fransa takımında Ousmane Dembele faul yapıyor.

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    20'
    Faul | Fransa

    Angel Di Maria, Olivier Giroud tarafından faulle durdurulduğu için Arjantin serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Antoine Griezmann geçiyor.

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    20'
    Frikik | Arjantin

    Arjantin takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Martinez.

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    19'
    Faul | Arjantin

    Arjantin takımında Cristian Romero faul yapıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Fransa

    Fransa takımından Ousmane Dembele sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Arjantin

    Angel Di Maria altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Ofsayt | Arjantin

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Angel Di Maria

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    13'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Lloris.

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    13'
    Elle Oynama | Arjantin

    Julian Alvarez topa eliyle müdahale ediyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Angel Di Maria ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    10'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Lloris.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Arjantin takımından Rodrigo De Paul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    Faul | Arjantin

    Julian Alvarez - Hugo Lloris mücadelesinde hakem, Fransa lehine faul kararı veriyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Arjantin takımından Lionel Messi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    Korner | Arjantin

    Lionel Messi ile Arjantin takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Engellenen Şut | Arjantin

    Bu dakikada Arjantin takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rodrigo De Paul

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    6'
    Frikik | Fransa

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Fransa adına Aurelien Tchouameni kullanacak.

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    6'
    Faul | Arjantin

    Theo Hernandez, orta yuvarlakta Lionel Messi tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    İsabetli Şut | Arjantin

    Alexis Mac Allister tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    4'
    Frikik | Arjantin

    Arjantin, Rodrigo De Paul ile serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Fransa

    Fransa takımında Dayot Upamecano faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lionel Messi.

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    3'
    Ofsayt | Arjantin

    Julian Alvarez ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Arjantin

    Arjantin takımından Angel Di Maria ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Fransa

    Fransa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dayot Upamecano geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Arjantin

    Arjantin takımında Rodrigo De Paul faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adrien Rabiot.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Arjantin

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Arjantin adına Nicolas Tagliafico kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fransa

    Taç çizgisine yakın bir yerde Rodrigo De Paul, Adrien Rabiot tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fransa

    Alexis Mac Allister, Aurelien Tchouameni tarafından faulle durduruluyor. Arjantin, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Arjantin

    Arjantin takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rodrigo De Paul.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Arjantin Fransa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arjantin Arjantin
0 0 %
Fransa Fransa
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
5
5
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Arjantin Fransa Maç Kadroları

Arjantin Arjantin İlk 11

Teknik Direktör: Lionel Scaloni

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Arjantin Arjantin Yedekler

Fransa Fransa Yedekler

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