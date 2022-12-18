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Arjantin - Fransa Canlı Maç Anlatımı
GOL! Lionel Messi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Fransa takımında Ousmane Dembele faul yapıyor.
Angel Di Maria, Olivier Giroud tarafından faulle durdurulduğu için Arjantin serbest vuruş kullanacak.
Fransa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Antoine Griezmann geçiyor.
Arjantin takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Martinez.
Arjantin takımında Cristian Romero faul yapıyor.
Fransa takımından Ousmane Dembele sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Angel Di Maria altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Angel Di Maria
Fransa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Lloris.
Julian Alvarez topa eliyle müdahale ediyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Angel Di Maria ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fransa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Lloris.
Arjantin takımından Rodrigo De Paul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Julian Alvarez - Hugo Lloris mücadelesinde hakem, Fransa lehine faul kararı veriyor.
Arjantin takımından Lionel Messi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lionel Messi ile Arjantin takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Arjantin takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rodrigo De Paul
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Fransa adına Aurelien Tchouameni kullanacak.
Theo Hernandez, orta yuvarlakta Lionel Messi tarafından faule maruz kalıyor.
Alexis Mac Allister tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Arjantin, Rodrigo De Paul ile serbest vuruş kullanacak.
Fransa takımında Dayot Upamecano faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lionel Messi.
Julian Alvarez ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Arjantin takımından Angel Di Maria ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fransa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dayot Upamecano geçiyor.
Arjantin takımında Rodrigo De Paul faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adrien Rabiot.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Arjantin adına Nicolas Tagliafico kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Rodrigo De Paul, Adrien Rabiot tarafından faule maruz kalıyor.
Alexis Mac Allister, Aurelien Tchouameni tarafından faulle durduruluyor. Arjantin, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Arjantin takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rodrigo De Paul.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.