SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Mert Güzenge Maç Saati 18 Ocak 14:30
82'
İY: 0 - 0
1 1
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Mbaye Diagne 68'
71' Levent Mercan (KK)

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Andrea Bertolacci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Junior Caiçara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kerim Frei ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Dresevic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Kerim Frei, Youssouf Ndayishimiye tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mbaye Diagne çıkıyor ve yerine Colin Kazım oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Philippe Keny faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Kendi Kalesine Gol | Medipol Başakşehir

    GOL! Levent Mercan için şanssız an. Levent Mercan topu kendi ağlarına gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Mbaye Diagne VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Davide Biraschi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Şener Özbayraklı oyundan çıkarken Junior Caiçara oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Patryk Szysz çıkıyor ve yerine Deniz Türüç oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Burak Kapacak oyundan çıkarken Ebrima Colley oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Salih Dursun oyundan çıkarken Rayyan Baniya oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Şener Özbayraklı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danijel Aleksic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ibrahim Dresevic hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ibrahim Dresevic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Stefano Okaka çıkıyor ve yerine Philippe Keny oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Mesut Özil oyundan çıkarken Berkay Özcan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Leo Duarte, Mbaye Diagne tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Patryk Szysz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Adnan Uğur oyundan çıkarken Otabek Shukurov oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mesut Özil geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Youssouf Ndayishimiye, Otabek Shukurov tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Kerim Frei çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Patryk Szysz ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Levent Mercan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Kerim Frei, Şener Özbayraklı tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Direk | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir adına şanssız an Youssouf Ndayishimiye tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Serdar Gürler, Andrea Bertolacci tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Mesut Özil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Leo Duarte, Andrea Bertolacci tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kerim Frei ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Mounir Chouiar oyundan çıkarken Serdar Gürler oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    Lawrence Nicholas topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Mbaye Diagne, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Andrea Bertolacci topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Mbaye Diagne, Leo Duarte tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Youssouf Ndayishimiye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ahmed Touba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mesut Özil ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Lucas Lima tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Levent Mercan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Kapacak - Leo Duarte mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Danijel Aleksic tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Lawrence Nicholas faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Danijel Aleksic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Lawrence Nicholas, Mounir Chouiar tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Kapacak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mbaye Diagne.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
3
4
İsabetsiz Şut
6
6
Kurtarış
4
2
Korner
5
1
Faul
14
9
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.