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VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Andrea Bertolacci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Junior Caiçara.
Kerim Frei ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Dresevic.
Kerim Frei, Youssouf Ndayishimiye tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mbaye Diagne çıkıyor ve yerine Colin Kazım oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.
Medipol Başakşehir takımında Philippe Keny faul yapıyor.
Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Levent Mercan için şanssız an. Levent Mercan topu kendi ağlarına gönderiyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Mbaye Diagne VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Davide Biraschi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Şener Özbayraklı oyundan çıkarken Junior Caiçara oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Patryk Szysz çıkıyor ve yerine Deniz Türüç oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Burak Kapacak oyundan çıkarken Ebrima Colley oyuna giren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Salih Dursun oyundan çıkarken Rayyan Baniya oyuna giren isim.
Şener Özbayraklı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danijel Aleksic geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ibrahim Dresevic hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ibrahim Dresevic faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Stefano Okaka çıkıyor ve yerine Philippe Keny oyuna giriyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Mesut Özil oyundan çıkarken Berkay Özcan oyuna giren isim.
Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.
Leo Duarte, Mbaye Diagne tarafından faulle durduruluyor.
Otabek Shukurov şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Patryk Szysz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Adnan Uğur oyundan çıkarken Otabek Shukurov oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mesut Özil geçiyor.
Youssouf Ndayishimiye, Otabek Shukurov tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Mbaye Diagne şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Kerim Frei çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Patryk Szysz ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Levent Mercan.
Kerim Frei, Şener Özbayraklı tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir adına şanssız an Youssouf Ndayishimiye tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.
Serdar Gürler, Andrea Bertolacci tarafından faulle durduruluyor.
Mesut Özil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.
Leo Duarte, Andrea Bertolacci tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerim Frei ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Mounir Chouiar oyundan çıkarken Serdar Gürler oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.
Lawrence Nicholas topa eliyle müdahale ediyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile serbest vuruş kullanacak.
Mbaye Diagne, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Andrea Bertolacci topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mbaye Diagne, Leo Duarte tarafından faule maruz kalıyor.
Youssouf Ndayishimiye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ahmed Touba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir, Mesut Özil ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur, sarı kart görüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Andrea Bertolacci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Lucas Lima tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Levent Mercan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Burak Kapacak - Leo Duarte mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Mbaye Diagne rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.
Hakem, Danijel Aleksic tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Lawrence Nicholas faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Danijel Aleksic.
Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mbaye Diagne şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.
Lawrence Nicholas, Mounir Chouiar tarafından faulle durduruluyor.
Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Burak Kapacak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mbaye Diagne.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.