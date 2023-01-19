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Gaziantep FK - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Uche Ikpeazu faul yapıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lazar Markovic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ahmet Oğuz, Lazar Markovic tarafından faule maruz kalıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.
arabam.com Konyaspor, Robert Muric ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Mustafa Eskihellaç faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Soner Dikmen.
Bu dakikada arabam.com Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Soner Dikmen
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Uche Ikpeazu faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Uche Ikpeazu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Paz.
Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Alin Tosca, Uche Ikpeazu tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.
Mustafa Eskihellaç şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Marko Jevtovic geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.
Gaziantep FK takımında Ömürcan Artan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adil Demirbağ.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lazar Markovic topa eliyle müdahale ediyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.
arabam.com Konyaspor takımından Bruno Paz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Konrad Michalak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Papy Djilobodji kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Bruno Paz faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Dikmen geçiyor.
Soner Dikmen, Mustafa Eskihellaç tarafından faule maruz kalıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Robert Muric tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Uche Ikpeazu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mustafa Eskihellaç - Ahmet Oğuz mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımından Lazar Markovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.