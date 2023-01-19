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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 19 Ocak 17:30
45'
0 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Uche Ikpeazu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Lazar Markovic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Gaziantep FK

    Ahmet Oğuz, Lazar Markovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Robert Muric ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Mustafa Eskihellaç faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Soner Dikmen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Bu dakikada arabam.com Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Soner Dikmen

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Uche Ikpeazu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Uche Ikpeazu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Paz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Alin Tosca, Uche Ikpeazu tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Mustafa Eskihellaç şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Marko Jevtovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Ömürcan Artan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adil Demirbağ.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Elle Oynama | Gaziantep FK

    Lazar Markovic topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Bruno Paz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Konrad Michalak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Gaziantep FK

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Papy Djilobodji kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Bruno Paz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Dikmen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Gaziantep FK

    Soner Dikmen, Mustafa Eskihellaç tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Robert Muric tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Uche Ikpeazu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Gaziantep FK

    Mustafa Eskihellaç - Ahmet Oğuz mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Lazar Markovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Gaziantep FK arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
3
4
Kurtarış
3
1
Korner
3
0
Faul
7
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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