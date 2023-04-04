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MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Taylan Antalyalı kullanacak.
Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.
Ali Sowe ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
Stefano Denswil, Ghayas Zahid tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.
Manolis Siopis, Andrej Djokanovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Manolis Siopis ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Manolis Siopis, Andrej Djokanovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.