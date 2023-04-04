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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 04 Nisan 20:30
15'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    13'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Taylan Antalyalı kullanacak.

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    13'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.

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    9'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Stefano Denswil, Ghayas Zahid tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.

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    5'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Manolis Siopis, Andrej Djokanovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Manolis Siopis ile serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Manolis Siopis, Andrej Djokanovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

MKE Ankaragücü Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Trabzonspor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Orhan Ak

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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