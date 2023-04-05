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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 05 Nisan 20:30
45'
1 2
Galatasaray
Galatasaray
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Kaan Ayhan 20'
12' Patryk Szysz 30' Danijel Aleksic

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Patryk Szysz için kalkıyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Mauro Icardi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Fredrik Midtsjö ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joao Figueiredo için kaldırdı.

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    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.

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    44'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Nicolo Zaniolo faul yapıyor.

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    43'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.

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    40'
    Elle Oynama | Galatasaray

    Hakem, Yunus Akgün tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    40'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    38'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Mauro Icardi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Nicolo Zaniolo sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.

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    33'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    33'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    30'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Joao Figueiredo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Danijel Aleksic takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Fredrik Midtsjö ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kazımcan Karataş ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Nicolo Zaniolo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Ayhan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Abdülkerim Bardakcı kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Dries Mertens faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Asist | Galatasaray

    Mauro Icardi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Galatasaray takımı, Kaan Ayhan ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Patryk Szysz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Lucas Torreira ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Lucas Torreira, Mahmut Tekdemir tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Direk | Galatasaray

    Galatasaray, Mauro Icardi ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Nicolo Zaniolo, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Ayhan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Dries Mertens tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Patryk Szysz takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Nicolo Zaniolo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Biglia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mauro Icardi için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Joao Figueiredo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Torreira.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
1
2
Korner
5
1
Faul
3
6
Ofsayt
1
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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