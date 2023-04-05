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Galatasaray - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt bayrağı Patryk Szysz için kalkıyor
Galatasaray takımından Mauro Icardi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Dries Mertens ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımından Fredrik Midtsjö ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joao Figueiredo için kaldırdı.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.
Galatasaray takımında Nicolo Zaniolo faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.
Hakem, Yunus Akgün tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Mauro Icardi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Galatasaray takımından Nicolo Zaniolo sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Joao Figueiredo.
GOL! Danijel Aleksic takımını öne geçiren golü atıyor.
Fredrik Midtsjö ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kazımcan Karataş ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Nicolo Zaniolo.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Ayhan.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Abdülkerim Bardakcı kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Dries Mertens faul yapıyor.
Mauro Icardi, gol pasını veren isim.
GOL! Galatasaray takımı, Kaan Ayhan ile eşitliği sağlıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Patryk Szysz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray, Lucas Torreira ile serbest vuruş kullanacak.
Lucas Torreira, Mahmut Tekdemir tarafından faulle durduruluyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Galatasaray, Mauro Icardi ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Nicolo Zaniolo, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Ayhan geçiyor.
Dries Mertens tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Serdar Gürler, gol pasını veren isim.
GOL! Patryk Szysz takımını öne geçiren golü atıyor.
Galatasaray takımından Nicolo Zaniolo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Biglia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mauro Icardi için kaldırdı.
Medipol Başakşehir takımında Joao Figueiredo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Torreira.
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.