Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Real Madrid - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Federico Valverde, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Chelsea takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ben Chilwell tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Chelsea takımı korner kullanacak.
Real Madrid takımında Eduardo Camavinga, sarı kart görüyor.
Chelsea takımında Wesley Fofana, sarı kart görüyor.
Chelsea takımı korner kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.