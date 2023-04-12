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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Francois Letexier Maç Saati 12 Nisan 22:00
20'
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Chelsea
Chelsea

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Chelsea Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Federico Valverde, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Chelsea takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ben Chilwell tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    Korner | Chelsea

    Chelsea takımı korner kullanacak.

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    11'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Eduardo Camavinga, sarı kart görüyor.

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    9'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Wesley Fofana, sarı kart görüyor.

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    4'
    Korner | Chelsea

    Chelsea takımı korner kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Chelsea Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Chelsea Chelsea
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Chelsea Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Frank Lampard

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Chelsea Chelsea Yedekler

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