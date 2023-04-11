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Stadyum Etihad Stadium Hakem Jesus Gil Manzano Maç Saati 11 Nisan 22:00
50'
İY: 1 - 0
1 0
Manchester City
Manchester City
Bayern Münih
Bayern Münih
Rodri 27'

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Leroy Sane rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    41'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    38'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Ruben Dias tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    35'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Joshua Kimmich, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Rodri Manchester City takımını öne geçiren golü atıyor.

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    27'
    Asist | Manchester City

    Golün asistini yapan isim Bernardo Silva.

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    26'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Jamal Musiala altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    21'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımından Alphonso Davies şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Bayern Münih Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Bayern Münih Bayern Münih
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
3
5
Kurtarış
2
2
Korner
2
1
Faul
8
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Bayern Münih Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Bayern Münih Bayern Münih İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Manchester City Manchester City Yedekler

Bayern Münih Bayern Münih Yedekler

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