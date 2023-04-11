Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Manchester City - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Leroy Sane rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ruben Dias tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Joshua Kimmich, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
GOL! Rodri Manchester City takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Bernardo Silva.
Jamal Musiala altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bayern Münih takımından Alphonso Davies şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.