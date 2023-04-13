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Stadyum Old Trafford Hakem Felix Zwayer Maç Saati 13 Nisan 22:00
40'
2 0
Manchester United
Manchester United
Sevilla
Sevilla
Marcel Sabitzer 14' Marcel Sabitzer 21'

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Sevilla Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Sarı Kart | Sevilla

    Sevilla takımında Erik Lamela hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Ofsayt | Manchester United

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Marcel Sabitzer için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    34'
    Korner | Manchester United

    Jadon Sancho ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Bruno Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    25'
    Sarı Kart | Sevilla

    Sevilla takımında Ivan Rakitic hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    25'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    21'
    Asist | Manchester United

    Golün asistini yapan isim Anthony Martial.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | Manchester United

    GOL! Marcel Sabitzer ile Manchester United farkı 2'ye çıkarıyor.

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    19'
    Korner | Sevilla

    Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımından Marcel Sabitzer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Asist | Manchester United

    Golün asistini yapan isim Bruno Fernandes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Gooolll | Manchester United

    GOL! Marcel Sabitzer takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    Sarı Kart | Sevilla

    Sevilla takımında Gonzalo Montiel, sarı kart görüyor.

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    10'
    Korner | Sevilla

    Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Sevilla

    Nemanja Gudelj, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    4'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Manchester United

    Rakip yarı alanın ortalarında Jadon Sancho topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Manchester United Sevilla Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Sevilla Sevilla
İsabetli Şut
5
0
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
0
3
Korner
4
2
Faul
1
7
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
3
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Sevilla Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Sevilla Sevilla İlk 11

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar

Manchester United Manchester United Yedekler

Sevilla Sevilla Yedekler

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