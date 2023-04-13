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Manchester United - Sevilla Canlı Maç Anlatımı
Sevilla takımında Erik Lamela hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Marcel Sabitzer için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Jadon Sancho ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bruno Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sevilla takımında Ivan Rakitic hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Anthony Martial.
GOL! Marcel Sabitzer ile Manchester United farkı 2'ye çıkarıyor.
Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United takımından Marcel Sabitzer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Bruno Fernandes.
GOL! Marcel Sabitzer takımını öne geçiren golü atıyor.
Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sevilla takımında Gonzalo Montiel, sarı kart görüyor.
Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Nemanja Gudelj, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Manchester United, Jadon Sancho ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Jadon Sancho topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.