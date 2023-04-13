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Feyenoord - Roma Canlı Maç Anlatımı
Roma takımı korner kullanacak.
Roma, Nicola Zalewski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tammy Abraham çıkıyor ve yerine Andrea Belotti oyuna giriyor.
Golün asistini yapan isim Oussama Idrissi.
GOL! Mats Wieffer takımını öne geçiren golü atıyor.
Feyenoord, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Oussama Idrissi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Oussama Idrissi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Feyenoord takımı korner kullanacak.
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lorenzo Pellegrini çıkıyor ve yerine Georginio Wijnaldum oyuna giriyor.
Feyenoord, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Lorenzo Pellegrini penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.
Roma takımı korner kullanacak.
Sebastian Szymanski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Feyenoord takımında Sebastian Szymanski, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lutsharel Geertruida, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Feyenoord takımı Sebastian Szymanski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Stephan El Shaarawy için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Roma takımında oyuncu değişikliği; Paulo Dybala oyundan çıkarken Stephan El Shaarawy oyuna giren isim.
Feyenoord takımı Oussama Idrissi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oussama Idrissi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Feyenoord, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paulo Dybala rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Feyenoord takımında Mats Wieffer hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Feyenoord takımı Quilindschy Hartman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Quilindschy Hartman tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Chris Smalling, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Feyenoord takımı korner kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mats Wieffer, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.