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Stadyum De Kuip Hakem Jose Maria Sanchez Maç Saati 13 Nisan 19:45
65'
İY: 0 - 0
1 0
Feyenoord
Feyenoord
Roma
Roma
Mats Wieffer 53'

Canlı Maç Anlatımı Feyenoord - Roma Canlı Maç Anlatımı

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    63'
    Korner | Roma

    Roma takımı korner kullanacak.

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    58'
    Korner | Roma

    Roma, Nicola Zalewski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    58'
    Oyuna Girme | Roma

    Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tammy Abraham çıkıyor ve yerine Andrea Belotti oyuna giriyor.

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    54'
    Asist | Feyenoord

    Golün asistini yapan isim Oussama Idrissi.

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    54'
    Gooolll | Feyenoord

    GOL! Mats Wieffer takımını öne geçiren golü atıyor.

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    49'
    Korner | Feyenoord

    Feyenoord, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    49'
    Engellenen Şut | Feyenoord

    Oussama Idrissi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Oussama Idrissi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    48'
    Korner | Feyenoord

    Feyenoord takımı korner kullanacak.

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    46'
    Oyuna Girme | Roma

    Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lorenzo Pellegrini çıkıyor ve yerine Georginio Wijnaldum oyuna giriyor.

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    46'
    Korner | Feyenoord

    Feyenoord, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Penaltı Kaçtı | Roma

    Lorenzo Pellegrini penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.

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    42'
    Korner | Roma

    Roma takımı korner kullanacak.

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    39'
    İsabetsiz Şut | Feyenoord

    Sebastian Szymanski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Feyenoord

    Feyenoord takımında Sebastian Szymanski, sarı kart görüyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Feyenoord

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lutsharel Geertruida, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Feyenoord

    Feyenoord takımı Sebastian Szymanski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    27'
    Ofsayt | Roma

    Stephan El Shaarawy için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    25'
    Oyuna Girme | Roma

    Roma takımında oyuncu değişikliği; Paulo Dybala oyundan çıkarken Stephan El Shaarawy oyuna giren isim.

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    22'
    Engellenen Şut | Feyenoord

    Feyenoord takımı Oussama Idrissi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oussama Idrissi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Feyenoord

    Feyenoord, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Roma

    Paulo Dybala rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    Sarı Kart | Feyenoord

    Feyenoord takımında Mats Wieffer hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    14'
    Engellenen Şut | Feyenoord

    Feyenoord takımı Quilindschy Hartman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Quilindschy Hartman tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Roma

    Ceza sahası içinde topla buluşan Chris Smalling, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    3'
    Korner | Feyenoord

    Feyenoord takımı korner kullanacak.

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    2'
    Engellenen Şut | Feyenoord

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mats Wieffer, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Feyenoord Roma Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Feyenoord Feyenoord
0 0 %
Roma Roma
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
7
3
Kurtarış
1
0
Korner
5
3
Faul
8
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Feyenoord Roma Maç Kadroları

Feyenoord Feyenoord İlk 11

Teknik Direktör: Arne Slot

Roma Roma İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Feyenoord Feyenoord Yedekler

Roma Roma Yedekler

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